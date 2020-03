Extremadura envía 10 respiradores a Madrid para pacientes con coronavirus

Siempre que no priven a nuestrospaisanos para cederlos a Madrid me parece solidaridad, pero no comprendo que nuestros sanitarios esten pudiendo material porque no tenemos suficiente y ahora cedamos lo poco que tenemos. No comprendo muy bien, pacientes en nuestras Residencias de ancianos sin poder ser atendidas y nuestra sanidad cediendo lo que no nos sobra. No entiendo nada.