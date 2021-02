Extremadura y otras nueve comunidades envían enfermos a la privada ante el avance de la pandemia

Quizás alguien reflexione al leer este artículo y vea el tremendo gasto que supone mantener un enfermo en una cama de hospital y mucho más si es en una cama de UCI. Quizás esto haga reflexionar a los que justifican sus calas y pinchos, sus cafés y cubatas alegando que ayudan a la economía. Pues que echen cuentan y calculen cuantos cubatas, cafés y cañas y pinchos se deberían tomar para cubrir ese gasto sanitario. A bares, restaurantes y negocios hay que ayudarles, no cobrarles impuestos por actividades que no pueden realizar, eliminar sus cuotas de autónomos mientras no abran sus negocios... todas esas ayudas serán siempre menos caras que una cama en el hospital, y además ayudaremos a los sanitarios, habrá menos muertos e infectados. Los políticos van por otro lado, tendrán siempre una caña de hospital a disposición con todos los avances que no tendrán los ciudadanos de a pie, al igual que las vacunas, a estas alturas o están todos vacunados o tienen sus dosis reservadas. Tú mismo ciudadano.