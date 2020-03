Extremadura registra 69 fallecidos por coronavirus

Yo no puedo corear estos comentarios tan negativos. Soy muy mayor, vivo solo y estoy asustado naturalmente porque tengo a mis seres más queridos en primera línea tratando de curar a los afectados, pero los voluntarios de ayuda a los mayores del Ayuntamiento no permiten que me falte de nada. Y todos me dan fuerzas para entender el esfuerzo que tantos están haciendo para superar esta desgracia.