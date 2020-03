Extremadura suma nueve positivos más por coronavirus, siete del brote de Arroyo de la Luz

Extremadura suma este jueves nueve casos más de coronavirus, siete de ellos relacionados con el brote de Arroyo de la Luz y otros dos en el Área de Salud de Cáceres. En Arroyo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) confirma los positivos de las cinco mujeres que ya ayer permanecían en aislamiento domiciliario con síntomas leves (cuatro son trabajadoras de la residencia de mayores) y otros dos varones que también permanecen en casa con síntomas leves. En el Área de Cáceres los nuevos detectados son un varón de 41 años procedente de Madrid que está en aislamiento en una clínica privada y otro hombre de 55 años. Este último es un médico que ha dado positivo tras asistir a un congreso y que ya estaba en cuarentena voluntaria en su casa, según ha informado este jueves el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

De esta forma, el total de casos acumulados por COVID-19 se eleva a 19 en Extremadura, si bien tres de ellos han recibido ya el alta: el varón de 56 años el área de Coria, un joven de 19 años del área de Llerena-Zafra y otro hombre de 28 años del área de Cáceres. Pese que al número de casos de aumenta y ayer se registró la primera víctima mortal en Arroyo de la Luz, Vergeles ha explicado que Extremadura se mantiene en una fase de “contención reforzada” porque no se han evidenciado nuevos casos de transmisión local. Por tanto, no se prevén por el momento medidas extraordinarias más allá de las tomadas ayer, que abarcan la suspensión de eventos deportivos y culturales que congreguen a más de mil personas y el cierre del centro de día y la residencia de ancianos de Arroyo de la Luz.

En el municipio cacereño es donde se están dando las mayores dificultades, pero el consejero ha querido mandar un mensaje de "confianza" a los vecinos porque se está trabajando en el estudio de los casos y la situación está "ciertamente controlada". Tras mostrar sus condolencias a la familia de la fallecida, Claudia P. B., el titular de Sanidad ha pedido que el funeral se realice en la más estricta intimidad para evitar la aglomeración de personas, toda vez que la mujer era muy conocida y querida en Arroyo. Una circunstancia, ha dicho, que la familia entiende y acepta "perfectamente", más teniendo en cuenta los precedentes del País Vasco y La Rioja. “El cadáver no transmite el coronavirus ni hay que tomar medidas especiales, pero aquí tenemos un foco importante y hay que evitar las aglomeraciones de personas”, ha insistido Vergeles.

Como ya se informó este miércoles, el SES cree que el origen del brote de Arroyo de la Luz puede estar en un viaje de ocio que se realizó a Sevilla el último fin de semana de febrero. En ese viaje participó la fallecida, que presentaba una patología cardiaca previa y estaba ingresada por neumonía en la UCI, y también las cuatro mujeres que trabajan en la residencia de ancianos de la localidad que han dado positivo hoy. Por asociación de contactos con este caso hay otra mujer de 61 años y dos varones en aislamiento domiciliario con síntomas leves en el área de Cáceres. Vergeles ha detallado que sigue la “extrema vigilancia” sobre la residencia de mayores, donde se han prohibido las visitas. Además, se ha cerrado el centro de día y se han previsto habitaciones de aislamiento por si algún residente presenta síntomas. “De momento no hay que hacer más”, ha señalado Vergeles. Respecto a este foco, el consejero ha detallado que también se está completando el estudio de contactos sanitarios que tuvo la fallecida, pero de momento están dando negativo.

Respecto a los otros dos nuevos casos detectados en el Área de Cáceres, el consejero ha detallado que se trata de un varón de 41 años procedente de Madrid que está en aislamiento en una clínica privada y un médico de 55 años que ha dado positivo tras asistir a un congreso y que estaba en cuarentena voluntaria en su casa. En relación al primero, Vergeles ha explicado que aunque se encuentra en un centro privado, es el SES el encargado de tomar y analizar las muestras para las correspondientes pruebas. La clínica se encarga del seguimiento del caso y “si por los síntomas se supera su capacidad de respuesta”, el enfermo sería trasladado a un centro público. Sobre el caso del médico, el consejero ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias, que aconsejan no participar en este tipo de eventos para cuidar al máximo la transmisión entre profesionales sanitarios.

No se suspenden las clases

Desde el punto de vista epidemiológico y sabiendo que suspender la educación conculca un derecho que está recogido en la Constitución, "no nos parece sensato en este momento suspender la educación" en Extremadura, ha declarado Vergeles, quien ha reconocido que "claro que se ha barajado" tal posibilidad, y que "cuando se tenga que tomar (la medida) si es que se tiene que tomar se tomará".

Según ha dicho, de este modo se lo transmitido en una reunión informal mantenida este jueves con los sindicatos representativos de la función pública en Extremadura, junto a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, para explicarles la situación actual como consecuencia del coronavirus.

Ha añadido que "todas" las organizaciones sindicales han manifestado una "respuesta positiva" y su "colaboración total con la autoridad sanitaria para adoptar las medidas que en cada momento se tengan que ir adoptando".

Así responde el Ejecutivo regional a peticiones de algunos sindicatos que han venido reclamando que se suspendiese la educación de cero a 18 años y la universitaria en Extremadura, y ante lo cual Vergeles ha subrayado que no se suspende "de momento" dichas clases porque "no hay ningún motivo epidemiológico en el momento actual para suspenderlas"; al tiempo que ha recordado que otras comunidades autónomas en la "misma" situación que la extremeña "no están suspendiendo la educación".

Casos negativos en Plasencia

Por otro lado y según ha podido saber este periódico, los sanitarios que estaban en aislamiento domiciliario en Plasencia por el caso del primer paciente contagiado han dado negativo en las pruebas.