La extremeña Ángeles Durán, primera mujer en conseguir el premio nacional de Sociología

La extremeña María Ángeles Durán Heras se sitúa como la primera mujer que recibe el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, que concede el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En su disertación, la galardonada ha reflexionado sobre el uso inclusivo del lenguaje y ha reconocido la tensión que vive cuanto utiliza el masculino genérico para expresarse.

"Me produce una tensión los plurales... me produce una tensión decir que nunca sé si soy... Cuando dicen 'varón', sí entiendo que no soy yo, pero si dicen 'hombre', no lo sé... Y si dicen 'a uno de nosotros', nunca sé si estoy o no estoy", ha descrito la premiada y recogido la agencia EP.

Durán ha reconocido sentirser "encantada de haber accedido a ese club" y ha meditado sobre cómo deberían referirse ahora a estos premiados, ahora que hay una mujer: "¿Yo qué soy? ¿Una de los que lo han recibido, uno de los que lo han recibido? Porque está claro que no soy una de las...". "Y es que eso del lenguaje lo llevamos muy dentro, con el lenguaje pensamos, y si el lenguaje no nos permite expresarnos con claridad, fíjate que estamos yendo a las bases mismas de la construcción del conocimiento y de la construcción de la ciencia, yo no uso el lenguaje ni el tiempo, no uso el lenguaje como mis colegas"

El acto de entrega del premio a la investigadora y catedrática de Sociología ha contado con la presencia de rey Felipe VI y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El currículo de Durán Heras

El jurado ha estado presidido por José Félix Tezanos Tortajada, presidente del CIS, e integrado por Inés Alberdi Alonso, Irene Delgado Sotillos, Alfonso de Esteban Alonso, Esther del Campo García, María José Mateo Rivas, Rosario H. Sánchez Morales, Constanza Tobio Soler y actuando como secretaria del Jurado, Amada de Juan Quirós, secretaria general del CIS. Este galardón comenzó a otorgarse en 2002 y partir de 2008 adquirió un carácter bienal.

María Ángeles Durán Heras es licenciada en Ciencias Políticas y Económicas, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido el doctorado honoris causa por las Universidades Autónoma de Madrid, Valencia y Granada.