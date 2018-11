La extremeña que ilustra el feminismo

Suena Rosalía en la radio. A estas alturas pocas personas quedan que no sepan quién es. Está en las calles, en los móviles y en la teles. Hay que reconocerle que en menos de una semana ha llenado una plaza de Madrid con 11.000 personas, ha ignorado al mismísimo Almodóvar y se ha marcado un selfi con el dueño de Apple. Si hasta ha puesto de moda el chándal. Todas corean sus estribillos. Digo todas porque hablo de personas. Con as. Todas menos yo, que soy incapaz de recordar una canción. Es la maldición del karaoke. Podría escuchar un tema suyo una y mil veces y apenas rescataría unas pocas palabras. Malamente. Mientras, ella sigue en las portadas, en las marquesinas y en los stories. Y como la fama es traicionera, carga a sus espaldas con legiones que la admiran y hordas que la cuestionan. Los detractores la acusan de apropiarse de una cultura a la que no pertenece –como si la cultura tuviera dueño--. El nacionalismo le reprocha que sea catalana, el paternalismo que sea joven, el machismo que sea mujer y por supuesto que vista de chándal. Podrán criticarla, pero hay algo que no le podrán negar. Gracias a ella, esta semana han conocido a La Repompa de Málaga, una cantaora de los años 40 que murió a los 21 años, cuatro menos que los que tiene ella ahora. Eso la honra. Tiene memoria. Con mayor o menor atino, pero recuerda. La memoria es importante.

Yo soy feminista. Con todas las letras y fluorescentes, por si queda alguna duda. Y si soy feminista es por lo que he aprendido de las que me han precedido. Lo soy gracias a todas aquellas que defendieron lo que yo defiendo antes. A las de la primera ola, las de la segunda, las de la tercera y a las que ni siquiera sabían que había olas. Rosalía no hubiera sido nadie sin La Repompa ni muchas sin Simone de Beauvoir o Carolina Coronado. La memoria es importante. Precisamente de la memoria habla Inma Ramos (Plasencia, 1981). No es cantaora, ella grita. Es el álter ego de P.nitas, un proyecto que nació con la canción de Lola Flores y contra los miedos. «Dibujaba caritas calladas o con una equis en la boca y un día me enfadé, ¿por qué tenían que estar calladas? Así que decidí hacerlas gritando». La extremeña da voz al feminismo en sus pinturas. Ilustra tantas realidades como mujeres hay. Habla con precisión del activismo y de una historia muda de la que ella es testigo. Confiesa que en años de carrera apenas había oído nombrar a una mujer entre los referentes. «Cero». Hasta que un día un profesor les mencionó a Frida Kahlo. La mejicana conseguía plasmar en su arte episodios tan duros de su vida como su accidente o su incapacidad para tener hijos. «Transformaba el dolor en color». Ahí la cabeza le hizo clic.

«--¿Qué pasa con lo que quieren contar las mujeres?».

Desde entonces dedica su vida a la ilustración y al activismo. Lleva 12 años dibujando cuerpos de mujeres diferentes, desnudas y libres. Siempre en voz alta. Siempre gritando. «El grito de estas mujeres reivindica la libertad de expresión, de género, de identidad sexual, de pensamiento». La placentina ha expuesto en París, en Roma y su casa estuvo varios años en Barcelona, donde estudió Bellas Artes, hasta que «vivir cada vez era más caro y cada vez se cobraba menos». Así que regresó a Moraleja, donde no tiene que compaginar trabajos. Ahora está centrada en su próximo proyecto, su segundo ‘Viva la victoria’, en el que precisamente pretende rescatar «los logros de colectivos de mujeres que consiguieron hacer cambios en la sociedad». Ilustra a las que combaten violencias machistas en India, a Las patronas de la bestia en Méjico y a las que luchan contra el Apartheid en Sudáfrica. Financia el proyecto a través de crowdfunding en la web Verkami.

En la conversación saca a relucir al 8M y a la cuarta ola. Aplaude a una generación que reivindica las calles aunque pone los pies en la tierra y destaca que «no se trata de una lucha nueva». «A finales de los 70 en España había 300 colectivos feministas activos». El problema es la visibilidad, reconoce. «Nos han quitado de la historia». Por este motivo incide en la necesidad de reconocer «lo que muchas mujeres feministas han conseguido para no olvidarnos de dónde venimos y tener muy presente hacia donde vamos». Porque la memoria es de todas.