Factores genéticos aumentan el riesgo del virus

Un estudio internacional ha identificado por primera vez factores genéticos que aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencias respiratorias en pacientes con covid-19. El trabajo, publicado en la revista New England Journal of Medicine determina que no solo la edad, la obesidad o patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión aumentan el riesgo de infecciones graves, sino que la variabilidad genética también influye en el desarrollo de la enfermedad y explica por qué unas personas son asintomáticas y otras desarrollan cuadros graves.

Este es el primer trabajo científico que relaciona la genética con el riesgo de desarrollar formas clínicas graves en la infección por el virus SARS-CoV-2. El hallazgo ayudará a identificar grupos de riesgo que necesitan una protección especial.

Los investigadores han podido demostrar que variantes de dos regiones del genoma humano se asocian a un mayor riesgo de desarrollar un fallo respiratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Una de estas regiones se localiza en el cromosoma 3 y puede afectar la expresión de genes que favorecerían la entrada del virus. La otra en el 9, el gen que determina el grupo sanguíneo del sistema ABO. En este sentido, el estudio afirma que los datos demuestran que el grupo sanguíneo A se asocia a un 50% más de riesgo de necesitar soporte respiratorio en caso de infección por coronavirus. Por contra, el grupo sanguíneo 0 confiere un efecto profector. En el estudio han participado genetistas de Noruega, Alemania, Italia y varios hospitales españoles.