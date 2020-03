Fallece por coronavirus una británica que sobrevivió a la gripe española

Una de las víctimas del coronavirus en el Reino Unido es Hilda Churchill, de 108 años, que murió ayer en una residencia para ancianos en Salford. The Guardian destaca en su información que esta mujer sí sobrevivió a la gripe española de 1918.

Churchill nació en 1911, el año antes del hundimiento del Titanic y tres años antes del comienzo de la primera guerra mundial, como recuerda el diario británico. Falleció horas después de dar positivo en la prueba del Covid-19. Cuando la visité por última vez, hablamos sobre el coronavirus y dijo que era muy similar a la gripe española, pero en su día no había aviones y por eso no se extendió por todas partes, explica su nieto, Anthony Churchill.

