'Filomena' remite este domingo y da paso a una semana gélida

La borrasca 'Filomena' remitirá este domingo a lo largo del día en España, aunque continuarán los avisos de riesgo extremo por nevadas en algunas zonas, como en la Ribera del Ebro, el Bajo Aragón y el interior de Castellón y de Tarragona, donde dejará una acumulación de 20 centímetros en 24 horas en cotas a más de 300 metros. Será el preámbulo de un lunes que se espera extremadamente gélido y que puede ser peligroso para la seguridad de los ciudadanos por las placas de hielo.

La ola de frío y las bajas temperaturas persistirán este domingo, aunque más suaves, así como las nevadas en cotas bajas en el interior peninsular y heladas en los sistemas montañosos y en las mesetas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Catalunya, cambiará la situación a partir del mediodía y primeras horas de la tarde. Los copos blancos, que por la mañana seguirán cayendo en nueve comarcas, únicamente lo continuarán haciendo en la Cerdanya, la Conca de Barberà, la Terra Alta, Osona, Ripollès o lAlt Empordà.

La cota de nieve se situará en Catalunya a los 400 o 500 metros aproximadamente a partir del mediodía, según el meteorólogo Sergi Corral. A esa altura, se irá acumulando nieve fresca con la ya caída este sábado, por lo que su grosor aumentará de 5 a 20 centímetros. Las nevadas, en general, no se producirán de forma continuada. La lluvia se extenderá por el territorio y el polvo banco se irá poco a poco derritiendo y desapareciendo de la mayoría de comarcas.

En la comunidad catalana se esperan lluvias por la mañana en el tercio sur y en el nordeste de intensidad débil o moderada, si bien por la tarde serán más aisladas, según el Meteocat. En el resto del territorio están previstas precipitaciones dispersas. El cielo estará poco o tapado por las nubes, con algunas excepciones en el oeste, donde estará muy cubierto. A partir de la tarde, la nubosidad se diluirá y el cielo quedará sereno, menos en determinados puntos del sector central del litoral y prelitoral. También habrá estratos bajos en algunos municipios al final del día. La temperatura oscilará entre los dos grados negativos en el Pirineo y los 14 en la costa catalana. En Barcelona la mínima será de ocho grados y la máxima de 12 grados. La previsión en la ciudad es de cielo nuboso y posibilidad de lluvias puntuales.

Durante este domingo y, sobre todo por la mañana, ser recomienda a los conductores continúen extremando la precaución. Sin embargo, el peligro en la carretera se incrementará a partir del lunes con las heladas y las placas de hielo que se formen en las calzadas, según Corral. Las bajas temperaturas seguirán reinando en el territorio. Se esperan nevadas en la comarca de la Terra Alta, según el Meteocat. La mínima se situará ese primer día de la semana entre los cuatro grado negativos y los cuatro positivos. Y la máxima entre los cero y los 10 grados.

Camiones atrapados

Cataluña se despertó este sábado con nieve en distintos núcleos del territorio, con seis carreteras cortadas a las 15.00 horas y una veintena en las que a esa hora aún era necesario el uso de cadenas para desplazarse. No obstante, sin vehículos atrapados por el temporal, ya que la población hizo caso de la petición del Gobierno catalán de no realizar ningún desplazamiento que no fuera imprescindible y por el confinamiento perimetral municipal por el covid-19. Las incidencias han sido mínimas. La más destacada se registró por la mañana cuando unos 2.000 camiones se vieron obligados a aparcar en zonas de servicio, sobre todo en La Jonquera, esperando que mejorara el tiempo. Ante esta situación, Trànsit acordó levantar la prohibición de circulación de camiones de más de 7,5 toneladas.

En el resto de España, este domingo se producirán nevadas en el interior, excepto en Andalucía Occidental. Las cotas de nieve continuará por debajo de los 600 metros en el noroeste, entre 500 y 1.000 en el Pirineo oriental, de 400 a 800 metros en la meseta sur y de 300 a 800 en el bajo Ebro y este peninsular. Las precipitaciones arreciarán a lo largo de la geografía. Las temperaturas máximas y mínimas tenderán a subir en gran parte del territorio, pero se mantienen por debajo de sus valores habituales en estas fechas, según Aemet.