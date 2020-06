El fin del mundo tiene fecha: 21 de junio del 2020

Los mayas vaticinaron que el mundo acabaría el 21 de diciembre del 2012. Ahora, siete años y medio después, y tras ver que el coronavirus tampoco ha acabado -de momento- con la humanidad, se ha recalculado esa fecha y se ha dado una nueva para la hecatombe final: el 21 de junio del 2020. Este domingo.

El científico estadounidense Paolo Tagaloguin ha sido el que ha advertido que, por un error de cálculo, se han dejado de sumar 11 días por año, lo que, multiplicado por los 268 que se lleva utilizando el modelo actual, dan como resultado 2.948 días.

"For 268 years using the Gregorian Calendar (1752-2020) times 11 days = 2,948 days. 2,948 days / 365 days (per year) = 8 years”.



Following this theory, June 21, 2020 would actually be December 21, 2012, a date you may recognize.