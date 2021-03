Los forenses cuestionan que la mujer de Mainat quisiera matarle

Los médicos forenses consideran que "no es posible determinar" que la causa de la hipoglucemia sufrida por el productor de televisión Josep Maria Mainat y que dejó en coma fuera por la administración de insulina por parte de su mujer, Ángela Drobowolski, según el dictamen recogido por la Audiencia de Barcelona en un auto que, sin embargo, deniega el archivo de la causa, al estimar que todavía quedan pendiente diligencias judiciales para practicar. El dictamen de los facultativos sostiene que es más "verosímil" la hipótesis diagnóstica efectuada por los sanitarios que atendieron primero al exmiembros de La Trinca en su vivienda de que la hipoglucemia se produjo por el suministro de un producto para adelgazar, que la de los médicos del hospital, que apuntan a la administración de insulina. Por lo tanto, en opinión de los togados, es imprescindible la declaración de estos sanitarios. El auto de la Sección 20 de la Audiencia señala que por el momento queda acreditado que Mainat sufrió una hipoglucemia grave el 22 de junio del 2020, que se encontraba esa noche con Ángela Drobowolski y con sus dos hijos pequeños y que la mujer antes de ese episodio le suministró una sustancia con el consentimiento de él (producto para adelgazar). Después, agrega, le midió la glucosa con un aparato cuando el productor estaba ya inconsciente y llamó al SEM por el estado en que se encontraba su marido. Pero lo que todavía hay que investigar además de la causa de la hipoglucemia, subrayan los magistrados, es si la mujer tardó unos 30 minutos entre la medición del nivel de azúcar a su pareja y avisó a los servicios de emergencias. Una de las cuestiones que debe aclararse, además, en opinión de los jueces, es si existe un desfase temporal del aparato y si son veraces o no los datos aportados por la defensa o la acusación

El juez de instrucción, subraya la resolución, apreció como "elemento incriminador", las grabaciones de una cámara de seguridad de la cocina en las que se observa a Drobowolski esa noche antes de la hipoglucemia ir hasta 13 veces a la nevera y que en ocasiones permanece durante dos minutos manipulando algo en el interior. Cuando sale de la cocina vuelve a acceder a la habitación donde estaba Mainat y, sin embargo, en los 20 minutos anteriores a la llegada de los facultativos del SEM no acude a la nevera, ni a la cocina. "Estas visitas a la cocina y a la permanencia en la habitación sin salir de la misma al menos 20 minutos antes de que llegue los facultativos del SEM interpretada aisladamente puede tener explicaciones ajenas a los hechos, pero también una explicación incriminatoria" que solo tras una investigación "completa" puede valorarse.

Indicios de delito

La Sección 20 de la Audiencia de Barcelona ha denegado, por lo tanto, la petición de archivo de la causa abierta contra Ángela Drobowolski por intentar matar a su exmarido. En su resolución, insiste que por el momento no se puede descartar los indicios de la comisión de un delito y, por lo tanto, no se debe cerrar la instrucción, pues todavía quedan pendiente la práctica de algunas diligencias. Los jueces rechazan así el recurso presentado por la defensa de la acusada, que permanece en prisión desde el pasado mes de enero, pero no por este asunto, sino por dos delitos de incumplimiento de medidas cautelares y un delito de allanamiento de morada por acceder a la casa de su exmarido.

El auto sostiene que cuando el juez instructor denegó el sobreseimiento de las actuaciones, en enero del 2021, todavía estaban pendientes de practicar varias diligencias para la "averiguación de los hechos", tales como las declaraciones de los facultativos que acudieron al domicilio de Mainat, así como de los doctores que le atendieron al hospital al que fue trasladado. Algunas de ests testificales ya se han celebrado.