La fotógrafa de los gestos

Noemí

Domínguez

Juguemos a un juego. Que cada uno mire sus fotos del móvil. En el mío hay cinco mil. Cinco mil. Tú dispara otra vez si son gratis. Y disparas. Otra vez. Y otras tantas. Por si acaso cambia todo en un segundo. Por supuesto no lo hace y ahí te quedas con las diez fotos exactas dentro de la memoria. Lo realmente curioso es la paradoja que envuelve a esas imágenes. Inmortalizas el momento para conservarlo como se pretende guardar todo y luego ahí se queda, no vuelves a regresar a él nunca y si lo haces es porque lo ha sugerido la nostalgia, más poderosa que las veinte capturas a contraluz. Pero ya te quedas tranquila pensando que están ahí, que las posees y como sabes que están, no hace falta volver a ellas. Hay que capturarlo todo. Habría que saber cuántas fotos guarda Noemí Domínguez Toro (Cataluña, 1975) en su móvil, lo que sí está claro es que ella es de las que dispara cuando hay que hacerlo. Tiene una mirada diferente. Ve la realidad con otros ojos. Y la retrata con su cámara.

Tan particular llega a ser que este año ha sido una de las seleccionadas en la candidatura española en la World Photographic Cup, un certamen en el que compiten 43 países y se presentan más de 700 fotografías. En la delegación nacional, capitaneada por José Hidalgo, hay una quincena de candidatos en distintas modalidades, ella opta a mejor retrato junto a Manuela Ariza y Luis Bueno. El título actual lo ostenta Australia y este 20 de enero se decidirá si la extremeña se convierte en finalista en su categoría. Si es así, viajará a Roma en marzo a la gala en la que se anunciarán los ganadores. Ella cruza los dedos.

Para Noelia «la fotografía no lo es hasta que no está en papel, lo demás son imágenes». «¿Cuántas veces ves una foto que te invita a parar, que consigue que te falte el aire? Antes de disparar te lo pensabas y ahora cualquiera puede pero eso no significa que todo sea fotografía». Nació en Cataluña y a los tres años su familia se mudó a Almendralejo y tras 41 años en Extremadura, asegura que su raíz es la de la región. «Se es de dónde se vive». «Me crié aquí, mi familia está aquí». Y ahora su trabajo también está aquí, como ella dice. Su estudio se encuentra en la misma ciudad en la que creció. Recuerda que a su padre siempre le acompañaba una cámara. Quizá fue ahí donde empezó su afición pero no lo tiene claro. Su anterior compañero también se dedicaba a la profesión. Fue en 2005 cuando se lo tomó en serio y empezó a formarse en el gremio. «Ahí conocí la fotografía de otra manera».

Lo suyo son los retratos, las caras, los gestos. Hace fotografía social, infantil y también bodas, bautizos y comuniones. Lo que llaman BBC. Con orgullo lo hace. «No entiendo por qué se usa en el gremio a veces como algo despectivo, como si ser fotógrafo de moda, con todo el respeto, fuera más importante que de bodas, ahí no puedes elegir nada, si te llueve, si el maquillaje no sienta bien». Sea cual sea su encargo, tiene claro que este mundo requiere entrega y esfuerzo. Para poder dedicarse a la fotografía primero «te tiene que gustar». «Puedes tener el don o no pero tienes que saber ver los momentos». Y segundo, tienes que formarte, estar en continuo reciclaje. «No puedes quedarte estancado».

Su maestro Toni Limérez le contaba siempre que había dos tipos de fotógrafo: «el que crea y el que espera a que las cosas ocurran». Ella es de las primeras. Por eso siempre lleva una libreta en la que apunta las ideas. Aprecia el trabajo de los grandes nombres internacionales pero prefiere beber de los fotógrafos que tiene a mano, de los de casa. Nombra a Julián Ochoa, Jorge Alonso, Eva Cordero o Nelia Ariza. Tras años detrás de una cámara, estos últimos está de enhorabuena, ha estado nominada dos veces consecutivas, en 2018 y 2019, al Premio Nacional Mejor Fotógrafa del Año y ha sido nominada con tres de sus obras a los Premios Nacionales de Fotografía. Ahora sigue cruzando los dedos a la espera de saber si dentro de dos semanas que viene viaja en la expedición a Roma. «A ver si hay suerte».