Fran Rivera la lía con sus declaraciones en 'Espejo público' sobre el vídeo sexual de la trabajadora de Iveco

El torero Fran Rivera la ha vuelto a liar en Twitter con unas declaraciones efectuadas al programa de Antena 3 'Espejo público' sobre el suicidio de la trabajadora de Iveco que se quitó la vida tras la difusión de un vídeo sexual. El famoso diestro ha venido a reclamar en el magacín matinal presentado por Susanna Griso que ninguna niña, adolescente o mujer envíe imágenes íntimas a su pareja por el móvil. "Lo digo porque los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo", ha confesado.

Las sorprendentes opiniones de Rivera han corrido como un reguero de pólvora por las redes sociales, hasta convertirse en 'trending topic'. "La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo", ha llegado a afirmar el torero.

Pero lo más llamativo de sus declaraciones ha llegado después con la siguiente frase: "No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

"A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre, ha sentenciado.

ESCÁNDALO VIRAL

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar. Muchos hombres han afeado a Rivera sus palabras con el argumento de que "no todos (los hombres) son iguales", mientras que las mujeres han puesto el acento en el rancio machismo que destilan estas declaraciones. Entre ellas, una de las respuestas que más han dado que hablar ha sido la de Irene Montero, que ha asegurado que "ha tenido que llegar Fran Rivera para que lo entendamos. Que seamos recatadas y tengamos cuidadito con lo que hacemos porque un hombre no puede ver un vídeo así y no enseñarlo. No es una inocente estupidez, es el discurso que culpa a las mujeres para esconder el machismo, ha añadido.

Ha tenido que llegar Fran Rivera para que lo entendamos. Que seamos recatadas y tengamos cuidadito con lo que hacemos porque un hombre no puede ver un vídeo “así” y no enseñarlo. No es una inocente estupidez, es el discurso que culpa a las mujeres para esconder el machismo. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 29 de mayo de 2019

He aquí una muestra de los mensajes indignados que han dejado los demás tuiteros:

Fran Rivera:

“Aahhh, se siente. Si mandas un vídeo sexual a un hombre y este lo difunde, te tienes que joder, los hombres no podemos evitar difundirlo. ¡No haberlo grabado!”



En serio, su traje tiene más luces que él. 🤢 — Iñaki Rincón (@inakirincon) 29 de mayo de 2019

No, Fran Rivera, te equivocas. Un hombre sí es capaz de recibir un vídeo sexual y no difundirlo. Lo que pasa es que para hacerlo hay que ser eso: un hombre, no un mierda. — Sara 🏅🎗 (@tantozapato) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera acaba de soltar en Espejo Público "los hombres somos incapaces de tener un vídeo sexual (de otra persona) y no enseñarlo".



¿Qué hace este neandertal opinando sobre nada en televisión? — FuckLuck_ (@GloriaMusic976) 29 de mayo de 2019