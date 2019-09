Francia abre la reproducción asistida a todas las mujeres

El debate todavía será largo y en la calle se preparan manifestaciones en su contra pero la medida más emblemática de la ley de bioética que prepara el Gobierno francés dio el viernes entre aplausos su primer paso en la Asamblea nacional.

Con 55 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, los diputados han dado luz verde en primera lectura al artículo uno del proyecto legislativo, que amplía a todas las mujeres el derecho a la reproducción asistida, hasta ahora limitado de forma exclusiva a las parejas heterosexuales infértiles.

De este modo, mujeres solteras y parejas de lesbianas podrán así recurrir a ella para ser madres cuando se promulgue el texto, previsiblemente en el verano del 2020, con cargo a la Seguridad Social francesa.

Para establecer el vínculo filial, las mujeres tendrán que firmar ante notario antes que nazca el niño un «reconocimiento conjunto» que aparecerá en el registro civil bajo la rúbrica «madre y madre» cuando se expida el certificado de nacimiento.

«Permitir a todas las mujeres acceder a la reproducción asistida es posible gracias a la ciencia. Es deseable para nuestra sociedad, por la diversidad familiar y por todo lo que ellas tienen que ofrecer. Contenta de que la Asamblea acabe de votar a favor de la reproducción asistida para todas», se felicitó en la red social Twitter la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn. Quienes se oponen ferozmente a la nueva regulación -fundamentalmente diputados de derecha y extrema derecha- alegan que el Gobierno juega al «aprendiz de brujo» y agitan el espectro de que abre la puerta a la gestación subrogada, opción excluida del proyecto del Ejecutivo.

A los detractores y a los convocantes de una marcha de protesta contra la extensión de la reproducción asistida el próximo 6 de octubre les ha echado un cable la Academia Nacional de Medicina, un órgano cuya presencia femenina es bastante escasa en sus filas que expresó sus reservas el pasado 22 de septiembre.

La institución francesa estima que «la concepción deliberada de un bebé privado de padre no está exenta de riesgos sobre el desarrollo psicológico del niño».

Su opinión no es vinculante y el presidente del Consejo consultivo Nacional de Ética (CCNE), Jean François Delfraissy, ha subrayado que los estudios realizados en el mundo anglosajón sobre los niños nacidos gracias a la fecundación in vitro no dan ninguna señal de alerta.