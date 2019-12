Francisco García (CCOO): "PISA demuestra que la educación no se lleva bien con los recortes"

Un día después de hacerse público el último informe PISA, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, advierte de que los malos resultados obtenidos por los estudianes españoles tienen que llevar a una reflexión sobre los recortes sufridos en el sistema educativo.

--El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, pidió ayer que todos reflexionáramos sobre PISA. ¿Cuál es la reflexión de CCOO?

Estamos empezando a notar los efectos de los recortes educativos, que empezaron en 2010 y se agudizaron y fueron durísimos a partir de 2012. Se perdieron hasta 30.000 empleos en la docencia pública. Luego se han ido recuperando, pero no hemos alcanzado los niveles de plantilla anteriores. Se incrementó el horario lectivo en detrimento de otras tareas de los docentes, como tutorías, atención a la diversidad y grupos de refuerzo. Todo esto tiene consecuencias. Educación y recortes se llevan mal.

--Los estudiantes analizados son los 'hijos de la LOMCE'.

--Es una ley obsoleta que ha fracasado porque pone énfasis en los contenidos, en aprenderse muchas cosas y descuida las competencias. Somos una sociedad digital, así que el sistema educativo debe, entre otras cosas, enseñar a los alumnos a organizar la información, diferenciar lo pertinente y entender un texto.

--El Gobierno del PSOE ha cocinado una nueva ley, que supone la derogación de la LOMCE. Pero está en un cajón.

--En nuestra opinión, esa futura norma se queda corta. No se puede cambiar el sistema educativo sin contar con los docentes. Son la columna vertebral. ¿Tienes dinero para invertir? Pues tenlo claro, hay que invertir en profesorado.

--Muchas voces piden que los políticos quiten sus manos de la educación.

--No seré yo quien hable mal de la política, que es el gobierno de lo común. A veces los políticos no están a la altura, pero la política es imprescindible. Ahora bien, para hacer una reforma educativa hay que contar con la comunidad educativa. Con la LOMCE no se hizo así.

--La educación es la base de todo, pero sigue sin ser una prioridad política y social, como parece que está siendo la emergencia climática.

--Sin educación no hay futuro. Si no cuidamos el planeta, tampoco. El sistema educativo es el ascensor social más eficaz que hay. Y España tiene uno de los más equitativos. Los resultados académicos dependen de la situación económica y social de los alumnos, pero en España, gracias a la escuela pública, somos capaces de romper ese determinismo. La educación tiene que mirar a qué tipo de sistema productivo queremos.

--Si queremos un país de bares y 'riders'...

--Deberíamos aspirar a ser un país que compita en conocimiento. No estoy hablando de bajar las tasas de universitarios, como siempre dice el PP. Me refiero a que hay que dar prioridad a la Formación Profesional. Es imprescindible.

--Volviendo a PISA, parece que sea una carrera de caballos, con muchos países entrenando a sus estudiantes para que pasen el examen.

--Hay que relativizarlo todo, PISA incluido. Es una ruina dedicar el sistema educativo para entrenar a los alumnos de cara a las evaluaciones de diagnóstico porque entones no les preparas para la vida.

--Respecto a los malos datos académicos ¿tienen parte de responsabilidad los alumnos?

--Tenemos que saber qué estudiantes tenemos en las aulas. Hoy los profesores se enfrentan a retos distintos. Nuestros chavales y chavalas tienen en sus bolsillos móviles más potentes que los ordenadores que llevaron el hombre a la Luna. Tú, como profesor, tienes un reto inmenso a la hora de motivar a ese alumno a que, por ejemplo, lea libros. Es imprescindible.