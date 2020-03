¿Fueron en realidad una raza más de los humanos modernos?

El consumo masivo de productos del mar por parte de los neandertales es otro golpe de pico al muro imaginario que los separa de los sapiens. «Los neandertales también son sapiens. Tenemos que dejar de una vez de hablar de dos especies. Estamos hablando de razas de una misma especie», afirma Joao Zilhao. La útima década de hallazgos revela que ambos grupos tienen conductas simbólicas y que los humanos modernos han heredado gran parte del ADN de los neandertales.

«Evidentemente hay diferencias de apariencia física. Hemos estados asumiendo que la diferencia en apariencia corresponde a una diferencia cognitiva. Esta es una herencia del racismo», afirma el investigador.

Según Zilhao, los sapiens no extinguieron a los neandertales por ser superiores a ellos, sino que se mezclaron durante un proceso largo. Los actuales humanos se parecen más a los primeros que a los segundos, sencillamente porque los primeros eran entre 100 y 1.000 veces más numerosos.

«Es un tema de debate. Hablamos de que se extinguieron, pero si tenemos su ADN su extinción no debió ser muy contundente. Pero no me atrevo a decir si son especies diferentes», puntualiza Palmira Saladié. Para los genetistas, la extinción de especies es arbitraria: son poblaciones diferentes, pero cercanas para hibridarse», concluye Carles Lalueza Fox.