Garmin se recupera tras un largo apagón por un ciberataque

Los servicios de Garmin han sido restablecidos después de un apagón de cinco días causado por un ciberataque, según ha informado este lunes el fabricante estadounidense de relojes y sistemas de navegación.

"Varios sistemas y servicios afectados por el reciente apagón, incluida la plataforma Garmin Connect, están de nuevo en operación", ha indicado la compañía en un comunicado.

