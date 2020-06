Generación de hierro

La historia de Barcelona no podría entenderse sin las historias de personas como Carmen, Manuela, María de los Ángeles o Eloy. Estas son cuatro de las miles de historias de aquellos que ahora llamamos población de riesgo, y que «fueron los que arriesgaron y mucho hace ahora cuarenta o cincuenta años y que pasaron por situaciones mucho más complicadas que las que estamos viviendo ahora», reivindica el historiador Marc Andreu. «Sobre todo las clases populares y de según qué barrios». Barrios como la Barceloneta o Verdum, adonde migraron desde Cádiz, Granada, Lugo o Lleida los cuatro protagonistas de este texto.

MANUELA PORTILLO

Una vida dedicada a sus tres hijos

Manuela nació en Cádiz, ciudad, un 9 de enero de 1940, recién terminada la guerra; aunque con solo ocho días de vida, su familia se mudó a Barcelona, donde vivió toda su vida. Era la mayor de dos hermanas, nacidas en el mismo año. Ella, en enero y su hermana, en diciembre.

Pese a la dureza de aquellos años, pudo acabar la primaria y después fue a Lesseps, a Las Modistillas, como las llamaban. Aprendió a bailar sardanas en la Sección Femenina, aunque la pasión de esta mujer alegre y cariñosa era la copla y los dulces, placeres de los que disfrutó hasta prácticamente sus últimos días. Hasta que la pandemia obligó a cerrar la residencia en la que vivía y la privó de las visitas diarias de su hijo Xavier, quien la sacaba todas las tardes a merendar helados y ensaimadas.

De muy joven entró en una papelería en la calle de Gran de Gràcia, en la que trabajó hasta que se casó y lo dejó para dedicar su vida a cuidar a su familia, tarea que desempeñó con amor y coraje. Al que sería el hombre de su vida lo conoció en los viajes en metro entre el barrio y el trabajo. Ella vivía en la Barceloneta y él, en Santa Caterina, y ambos cogían el metro en Correos, en aquel momento estación compartida por los barrios. Los dos trabajaban en Gràcia, así que hacían todo el recorrido juntos. Él en una casa de electrodomésticos. Salía a fumar a la puerta de la tienda y ella pasaba por delante para verle.

Se casaron el 12 de septiembre de 1965 en Sant Miquel del Port y tuvieron tres hijos por los que no dudó en hacer lo que hiciera falta. Volvieron los años duros. Su marido perdió el trabajo y pasó un largo tiempo en el paro con los tres niños. Manuela lo pasó muy mal. Intentó ponerse a trabajar fuera de casa —dentro nunca dejó de hacerlo—, pero no pudo. Sufría esclerodermia, enfermedad que se lo impidió. La enfermedad de su hijo Xavier, el mediano, creó un vínculo muy especial entre ambos, que fue creciendo con los años. Él era el que la acompañaba al mercado. Los sábados iban a Santa Caterina, donde tenía una amiga que les llenaba el cesto, conocedora de su situación. Fue a través de ella que su marido encontró trabajo en dos bazares del puerto y su situación económica mejoró. Pudieron cambiar el ‘quart’ de casa por una ‘mitja’ casa y aquello fue como un sueño. ¡Una casa que daba a dos calles!

En el 2000 murió su marido y su vida volvió a torcerse. Al poco tiempo llegó el alzhéimer y de nuevo otra enfermedad en su hijo mediado, su cuidador, que forzó su entrada en una residencia privada, hasta que logró plaza en su Barceloneta.

CARMEN MALDONADO

«A vosotros, que nadie os achique»

Su imagen fregando de rodillas las baldosas del majestuoso Banco de España con una barriga de nueve meses le venía a la cabeza cada vez que cruzaba la plaza de Catalunya. En su vientre, su Verónica; la pequeña. La única de sus seis hijos nacida en Barcelona. Al resto los parió en La Mamola, el pueblo costero de Granada en el que nació el 14 de agosto de 1926 y donde vivió y luchó hasta los 42 años, cuando emigró definitivamente a Barcelona, su tierra de adopción, en 1968.

Fue la mayor de cuatro hermanos a los que hizo de madre. La suya murió muy joven. En lo más crudo de la posguerra una traicionera aguja colchonera se le clavó en la pierna y la herida se infectó. Su padre la llevó al hospital para intentar que la curaran, pero pasaron tres días y tres noches en la puerta esperando a que les atendieran sin que llegaran a hacerlo. Eran pobres y por aquel entonces los hospitales estaban colapsados por el tifus. Regresaron a casa y su madre murió, dejando a Carmen al cuidado de sus hermanos.

No tuvo la oportunidad de ir al colegio. Para sobrevivir, hacían kilómetros con el mayor de sus hermanos pequeños de cortijo en cortijo a buscar alimentos. Casi como la protagonista de un cuento, antes de perder la memoria Carmen siempre recordaba cómo una gélida noche de nieve perdió un zapato en la sierra y una señora de un cortijo les dio cobijo hasta que amaneció.

Cuando llegaba la temporada de la recogida de azúcar su padre, sus hermanos y ella, se iban a ganarse la vida a Motril. 32 kilómetros a pie, ella cargando en la cadera de su hermano pequeño. Su padre cortaba la caña y ella la recogía y la amontonaba. Las semanas que duraba el trabajo dormían donde podían, en barracas cerca del campo. También hacían el boliche y vendían lo que pescaban por los cortijos. Así conoció al gran amor de su vida, Antonio, quien se convertiría en su marido. Un joven pescador del pueblo. Juntos tuvieron seis hijos, aunque solo pudieron ver crecer a cinco. El segundo murió a los 18 meses de meningitis.

Trabajó también limpiando la casa del médico e hizo de nodriza de las señoras ricas del pueblo. De mayo a septiembre, dejaban a sus hijos con su abuela y su tía y viajaban a Barcelona para ganar algún dinero que les permitiera pasar el invierno con más desahogo. Hacían la temporada en la Barceloneta, barrio al que se mudarían definitivamente en 1968. Ella trabajaba en los merenderos fregando platos y él, pescando en el mar.

Emigrar no fue sencillo. Dejaban en el pueblo a familiares y amigos y cambiaban una bonita casa encalada por un ‘quart’ de casa en la que empezaron a vivir nueve personas: Carmen, su marido, sus cinco hijos, su hermano y su padre Miguel al que todos llamaban papica Miguel.

«Valéis más que las pesetas. Que nadie os achique», les decía siempre a sus hijos. Pese a que no sabía leer ni escribir, a Carmen le encantaban los refranes y siempre acababa las conversaciones con alguno.

A los 86 años llegó el alzhéimer. Saltaron las alarmas el día en que su hija menor la llamó extrañada porque no lo hubiera hecho ella, como hacía a diario, y esta le respondió que no lo había hecho porque no recordaba cómo se marcaba el número de teléfono. Falleció a los 93 años el 20 de abril del 2020 en la residencia Bertran Oriola de la Barceloneta. Como su madre en la anterior epidemia, sin poder tener la atención que necesitaba.

ELOY LURIGADOS

De La Habana Vieja a Nou Barris

Eloy Lurigados (Lugo, 1940-Barcelona, 2020) era un hombre con una memoria prodigiosa. El padre y abuelo que nunca se olvidaba de los santos y los cumpleaños. Recordaba su dirección exacta durante su idealizada niñez en Cuba. En la calle Luz, número 6, de La Habana Vieja, donde su padre montó una relojería y su madre una peluquería. Hijo de padres emprendedores, emigró a Cuba en 1949, con nueve años. Era hijo único y recordaba con especial cariño los juegos con su primo Alfredo.

La etapa cubana fue breve. Poco más de un lustro. Cuando empezaron a sonar los tambores de la revolución sus padres decidieron volver a Lugo, donde se compraron una casa. A diferencia de otros familiares que se quedaron más tiempo, su familia regresó con todo el dinero ganado. Las cucharas de Cuba aún corren por la casa familiar, que no es la que sus padres compraron en Lugo al volver de la aventura americana, sino el piso que se compraron años más tarde en Nou Barris, tras su proceso migratorio definitivo.

En 1960, cuando Eloy tenía 20 años, su familia se instaló en la calle de Casals i Cuberó, en Verdum, donde Eloy pasaría toda su vida. Una calle en la que en aquellos años se oía más hablar gallego que castellano. Sus padres retomaron los negocios iniciados en Cuba y volvieron a abrir una relojería y la peluquería, esta vez en Barcelona, donde Eloy conoció a Magdalena, hija de Higuera la Real (Badajoz). El amor de su vida, con quien salía a bailar a un local en la plaza de Espanya. Se casó en 1969 y en 1972 entró a trabajar en Correos, empleo que conservó hasta la jubilación.

Tranquilo y cariñoso, tuvo dos hijos; Carlos y Diana, y dos nietos; Aitor e Irene. Entre sus aficiones destacaba el cine, aunque también coleccionaba sellos y billetes y le gustaba leer el periódico. Sus hijos recuerdan como de niños su padre les llevaba a los cines de barrio a ver las películas de la época. Al Cine Cristal, el Roquetas, el Paladium…

En los últimos años de su vida le tocó afrontar el alzhéimer de su mujer, al principio en casa, con la ayuda de sus hijos y de su cuidadora; Ana María, y finalmente en la Residencia El Molí, donde, a pesar de la situación de ambos, él estaba contento. Estaban juntos. Lo hicieron hasta el final. Eloy murió en el Hospital Sagrat Cor el 7 de abril. Magdalena sigue en la residencia. La crueldad del alzhéimer le ha hecho más llevadera la pérdida.

MARÍA ÁNGELES AGUILAR

La cocinera de la Barceloneta

María de los Ángeles era hija de una familia de trabajadores del campo de Preixens, un pequeño pueblo de Lleida. Emigró a Barcelona sola en 1962, pero regresó al poco tiempo a Lleida a cuidar a su madre enferma. Allí conoció a su primer marido y se mudaron a Barcelona. Alquilaron un bar en la Barceloneta y lo llevaron juntos, hasta que su marido se marchó y se lo llevó todo. A María de los Ángeles le tocó de nuevo empezar de cero, pero, mujer valiente, lo hizo. Se enamoró entonces de Manuel, un hombre a quien conocía porque trabajaba de camarero en un merendero de la playa.

Junto a él pasó los mejores años de su vida. Entre los dos arreglaron aquella vieja taberna y la convirtieron en el bar Monferry, durante años icono de la Barceloneta. Pasaron cuatro décadas juntos tras esa barra, viendo cambiar el barrio y la ciudad. Al principio, cocinaba ella. Después el negocio creció y contrataron a dos mujeres para que la ayudaran. No pudieron tener hijos, pero María de los Ángeles sentía el amor de su barrio, donde era muy querida. A los músicos que se ganaban la vida tocando por las terrazas siempre les daba un bocadillo. Y cuando venía Amparo, una vecina del barrio, y le decía, «me comería un bocadillo de anchoas, pero no tengo dinero», ella se lo daba.

Pero pasaron los años y llegó primero el alzhéimer y después el covid-19. Murió el 30 de marzo del 2020. Fue en la residencia Bertran Oriola.