El Gobierno se arma de razones para pedir apoyo a los Pactos de la Moncloa

tal como están las cosas, políticamente hablando, no creo que el gobierno encuentre un apoyo unánime a ésta propuesta. Lo que creo que ha de hacer el gobierno es hacer SU PROPUESTA, presentarla, defenderla y tener en consideración la pluralidad de España. Ahora no salimos, o sí, de una dictadura como en el 1977. Hemos avanzado algo, poco, pero algo. Tengámoslo en cuenta, el gobierno no es único, no debe ser centralista, debe estar para ayudar no para dictar lo que hay que hacer y como lo hay que hacer. Apoyar estas iniciativas.