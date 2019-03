El Gobierno se enreda con el permiso de paternidad

El Gobierno atribuye a un "error" el retraso en la entrada en vigor de una de las medidas estrella de los pol'meicos 'viernes sociales', la ampliación de los permisos de paternidad. El decreto debería haber entrado ya en vigor, puesto que fue aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros, pero un cúmulo de "circunstancias adversas" ha retrasado su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fuentes gubernamentales sostienen que no pudo introducirse en el ejemplar del martes por el "cúmulo" de medidas, como el decreto de vivienda, y que quedó pospuesto para el día siguiente. A última hora del martes, indican, cuando ya estaba todo terminado para la impresión, se detectó un "error en el texto", lo que obligó al Ejecutivo a posponer de nuevo la publicación. Salvo nuevos incidentes, este jueves quedará incluido en el BOE el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. No hay novedades sobre el texto original, insisten desde la Moncloa, en un documento que incluye la ampliación del permiso por paternidad hasta equipararlo al de maternidad en el 2021, sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que aún no entra en vigor.

El cúmulo de incidentes ha desencadenado una tormenta en las redes sociales, ya que son muchos los hombres que acaban de ser padres o que están a punto de serlo que no saben a qué atenerse y cómo les afectará.

Hoy el #BOE tampoco lleva el Decreto Ley que amplía el permiso de paternidad a ocho semanas, así que sigue sin estar en vigor. Muchísima gente, con razón, pendiente de esto. — Eva Belmonte (@evabelmonte) 6 de marzo de 2019

He escrito un artículo explicando el jaleo del Decreto Ley del permiso de paternidad. Con cariño, para todos los que estos días están de los nervios a la espera del decreto, que bastante tienen ya con lo suyo como para estar mirando el #BOE, pobretes https://t.co/UlmukJ8bni — Eva Belmonte (@evabelmonte) 6 de marzo de 2019

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la extensión del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en el 2021, igualándolo al de maternidad de manera progresiva. Una vez aprobado, las medidas en él plasmadas entran en vigor un día después a su publicación en el BOE, aunque el texto deba ser convalidado posteriormente por el Congreso.

Actualmente es de cinco semanas voluntarias y dos días (o cuatro si es necesario el desplazamiento) obligatorios. La obligatoriedad también se ampliará de manera gradual para el progenitor distinto a la madre: las dos primeras semanas ininterrumpidas tras el parto serán obligatorias en el 2019; cuatro lo serán en 2020; y seis en el 2021. De todas formas, hasta que algo no llega al BOE y, consecuentemente entra en vigor, no se aplica.