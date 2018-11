El Gobierno expulsará a las seudoterapias de la sanidad

Guerra sin cuartel contra la seudociencia. El Gobierno presentó ayer, por fin, el plan contra las pseudoterapias, que tiene por objetivo básico «proteger la salud» de los ciudadanos. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo (médica de formación), y el titular de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, fueron los encargados de anunciar el proyecto, que, al menos en teoría, es muy ambicioso y con numerosas ramificaciones legales. Cuando sea una realidad -la aprobación definitiva implica unos cuantos meses- ningún centro sanitario público ni privado podrá ofertar terapias que no estén científicamente comprobadas (el reiki y la acupuntura, por ejemplo, aunque el listado oficial incluye más de cien). El Gobierno perseguirá la publicidad engañosa (productos que se promocionan como sanadores cuando no lo son) y se compromete a lanzar campañas de información para que a los ciudadanos les quede muy claro qué es ciencia y qué no lo es.

«No queremos una sociedad de pensamiento único. No buscamos eliminar las creencias personales de cada uno. Lo que sí queremos es que los ciudadanos tengan toda la información para tomar las decisiones en lo que a su salud se refiere», sentenció. El plan incluye una revisión de la formación sanitaria en las universidades para desterrar definitivamente los programas o contenidos sin evidencia científica.

El documento considera la salud un derecho básico y tacha a las seudoterapias de «grave riesgo». Especialmente, cuando los pacientes que sufren enfermedades serias abandonan sus tratamientos médicos y se ponen en manos de la mal llamada medicina natural. Estos son los principales puntos del plan.

FUERA DE LOS

CENTROS SANITARIOS

La medida estrella del plan es sacar las pseudoterapias de los centros sanitarios. No solo de los hospitales sino de cualquier ambulatorio. Y también de los centros privados, que a partir de ahora si quieren seguir ofertando terapias alternativas no contrastadas con la ciencia deberán renunciar a llamarse centro sanitario. «Serán otra cosa, pero no un centro sanitario», detalló la ministra de Sanidad. En los centros homologados se retirarán unidades asistenciales para eliminar cualquier posible inclusión de seudoterapias. Esto ocurre más de lo que parece. El hospital público Ramón y Cajal (Madrid) incluía hasta hace poco reiki como complemento para los pacientes de oncología. En el hospital privado Quirón, en Madrid, se ofrece, previo pago del cliente, reiki y acupuntura. Y además, se reparten folletos promocionales de homeopatía, «indicada para cualquier enfermedad» y también «como complemento de los tratamientos oncológicos para minimizar los efectos adversos de la quimioterapia». Todo esto estará desterrado.

RESTRICCIONES A

LA PUBLICIDAD

Muchos curanderos no tienen centros sanitario propio, pero sí institutos u oficinas donde se practican las seudoterapias. «En ningún caso podrán promocionar sus productos diciendo que, por ejemplo, curan el cáncer. Podrán decir cualquier cosa, que sus clientes hacen el pino puente o que dan volteretas con sus productos. Pero nada más», insistió, irónica, la titular de Sanidad.

El plan implica reforzar los mecanismos de control existentes para evitar la promoción comercial de prácticas no amparadas por la ciencia, ya sea en jornadas, redes sociales o internet. De llevarse a cabo al pie de la letra, supone una espada de Damocles para todos los curanderos que, por ejemplo, promocionan en charlas el MMS (clorito de sodio, un derivado de la lejía) como producto que sana el autismo.

INFORMACIÓN

VERAZ

Los españoles confían mayoritariamente en la medicina científica, dijo ayer, con orgullo de médico, la ministra Carcedo. Y dejó claro que la nota media que se le da a la sanidad pública es de 7,25 sobre 10. Sin embargo, el recurso a las seudoterapias no es residual. Más de la mitad de la población (el 60%) está convencida de que la acupuntura funciona y cerca del 53% considera que los productos homeopáticos son efectivos. De hecho, a lo largo de 2017 más de un 6% de españoles acudieron a un acupuntor y casi un 10% visitaron el despacho de un homeópata, según el CIS.

El Gobierno pretende que los ciudadanos tengan acceso a información veraz frente a las seudociencias, cuyo listado oficial (que actualmente incluye más de cien terapias no avaladas por la ciencia) será revisado y trasladado a la opinión pública. Es la mejor vía, según el ministro Duque, para que los españoles «puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su uso». El mismo Duque, por ejemplo, defendió en su día la quiropráctica. En 2004 escribió el prólogo de un libro sobre esta terapia cuestionada. En una reciente entrevista al diario El País, el astronauta aseguró que ha cambiado de opinión tras haberse informado bien y haber comprobado que para determinados problemas físicos, la fisioterapia (avalada por la ciencia) es el mejor camino. «Hay que explicar bien las cosas a la gente», concluía en la entrevista.

Los ministerios, al igual que hacen con la violencia machista, pretenden trabajar codo con codo con los medios de comunicación para asegurar el rigor en las noticias de ciencia y salud. El objetivo es «evitar la desinformación». «Los periodistas siempre trabajan con prisa, pero nosotros nos comprometemos a facilitar con rapidez fuentes científicas para poder contrastar las noticias», aseguró Duque.

RIGOR EN LA

FORMACIÓN

Si el plan incluye la expulsión de las seudoterapias de los hospitales y otros centros sanitarios, también hace lo propio con la universidad. Eso es algo que ya se estaba haciendo por parte de las facultades. La Complutense de Madrid, por ejemplo, anuló el año pasado sus títulos relacionados con la homeopatía y ahora mismo no tiene ningún curso ni titulación relacionada con ella. Mientras, en 2013, la universidad de Zaragoza retiró la concesión de dos diplomas. Uno de ellos en terapias homeopáticas y el otro, en homeopatía clínica. La decisión se produjo después de que varios profesores y alumnos se quejaran. Tres años después, en 2016, la Universidad de Barcelona (UB) decidió suprimir el máster en homeopatía que impartía desde 2004. Para ello fue decisivo un informe desfavorable realizado por la facultad de Medicina y en el que varios profesores destacaban la «falta de base científica» de la homeopatía. La supresión de estos estudios, que eran de carácter bianual y en los que en 2016 se habían matriculado 20 alumnos, se meditaba desde mucho tiempo antes de que Medicina publicara su dossier crítico.

El plan solo acaba de dar un primer paso. El jueves se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud, donde tienen voz propia las comunidades autónomas. El proyecto también está abierto a la opinión de otros sectores implicados.