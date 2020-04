El Gobierno insiste en que España sigue confinada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que, a la luz de los nuevos datos, España está en un proceso de ralentización de la epidemia del coronavirus. Pero ha inistido en que "seguimos confinados". Ha recordado que la semana que viene los colegios seguirán cerrados, igual que el sector del ocio y la restauración. "Si se puede teletrabajar, hay que hacerlo. Solo se puede salir de casa en determinados casos muy concretos, así como para salir a comprar alimentos o medicina", ha recalcado. El ministro ha insistido en que si algún trabajador tiene síntomas no debe ir a su puesto de trabajo. Tampoco deben incorporarse a sus puestos aquellas personas que han estado en estrecho contacto con enfermos.

Respecto a los trabajadores a los que no les quede más remedio que usar el transporte público, Illa ha asegurado que se repartirán "mascarillas higiénicas". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como las policías autonómicas y Protección Civil repartirán un total de 10 millones de mascarillas higiénicas a partir del próximo lunes.

Andando o en bicicleta

"Si se va andando o en bicicleta al trabajo no es necesario llevar mascarilla", ha subrayado Illa tras dejar claro que en transporte colectivo solo debe ir una persona por fila de asientos. "Evitar saludos y evitar darse la mano son normas de comportamiento que hemos aprendido estas semanas", ha subrayado el titular de Sanidad, que ha insistido en que las prioridades son "mantener la distancia interpersonal, lavarse frecuente de manos con agua y jabón y maximizar la higiene en espacios públicos y privados". La mascarilla higiénica no es una obligación sino una recomendación por si no se puede mantener la distancia interpersonal.

Grande-Marlaska ha reiterado que, hasta el 26 de abril, seguriá vigente el estado de alarma, así que el confinamiento no se va a relajar. "Estamos en fase importante de la epidemia", ha subrayado. Al igual que Illa, el titular de Interior ha añadido que si no queda más remedio que ir a trabajar en transporte público el uso de la mascarillas es recomendable. Su distribución se realizará el lunes, martes y miércoles. Se repartirán en metro y trenes de cercanías. "Es una medida de protección para los desplazamientos laborales y que se complementa con las otras medidas, distancia social de dos metros y lavado de manos".