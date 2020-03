El Gobierno, los rectores y las autonomías acuerdan aplazar la Selectividad por el estado de alarma

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No solo en Madrid. En Cáceres, que yo sepa, maestros y profesores están atendiendo a sus alumnos vía on line de acuerdo con sus posibilidades. Los centros extremeños están preparados tecnológicamente, a igual que el profesorado. El procedimiento es novedoso para muchos, profesores y alumnos, pero seguro que lo conseguirán. No están de vacaciones, unos y otros siguen trabajando.