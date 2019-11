Greta Thunberg consigue un barco para ir a la cumbre de Madrid

Greta Thunberg ya tiene medio de transporte para cruzar el Atlántico y acudir a la cumbre climática que se celebrará en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre.

La activista climática sueca zarpa este miércoles desde Virginia, en Estados Unidos, en un catamarán de 48 pies a vela que patronea una pareja australiana que recorre el mundo filmando documentales y que la llevarán a tierra continental europea.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332