Greta Thunberg, en Davos: "La crisis climática no puede ser resuelta dentro de los sistemas actuales"

Los temas medioambientales ganan terreno en un Foro de Davos no siempre exento de polémica. La activista Greta Thunberg, invitada en la edición del año pasado -en la que acusó a los líderes mundiales de haber ignorado completamente las demandas realizadas por las organizaciones conservacionistas- ha publicado un mensaje en Twitter en el que acusa a los responsables políticos de no haber hecho nada en los últimos 30 años.

"We understand that the world is very complex and that change doesn’t happen overnight. But you’ve now had more than three decades of blah blah blah. How many more do you need?"



