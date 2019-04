Greta Thunberg pone en pie a (parte de la ) Eurocámara

No ha podido alzar la voz de alarma ante el pleno del Parlamento Europeo, como había solicitado el grupo de los Verdes, pero la activista climática Greta Thunberg sí ha logrado trasladar a los eurodiputados un mensaje de urgencia sobre las consecuencias del cambio climático si no se adoptan medidas con rapidez. En 2030, a diez años vista estaremos en una situación irreversible, con una reacción en cadena que pondrá en peligro nuestra civilización a no ser que haya cambios permanentes e inusitados, ha alertado este martes ante una abarrotada comisión de medio ambiente.

El grupo de los Verdes solicitó hace unos meses la comparecencia ante el plenario de esta sueca de 16 años que ha conseguido movilizar a miles y miles de estudiantes en toda Europa. Logró el apoyo de la izquierda y los socialistas, pero algunos de los grandes grupos -PPE, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) o los Liberales- se negaron. Algunos de ellos alegan que abrir el hemiciclo a todo tipo de representantes, más allá de los gobiernos, generaría un caos. Ahí terminó el sueño de ver en el atril del hemiciclo a la activista más famosa por el clima, que ha conseguido que miles de estudiantes de toda Europa hagan huelga escolar cada semana en protesta por la falta de medidas y decisiones.

Thunberg, que ha aprovechado sus vacaciones escolares para desplazarse en tren a Estrasburgo, sí ha podido hablar en la sede de la Eurocámara pero se ha tenido que conformar con la comisión de medio ambiente. Eso sí, en una sala repleta hasta los topes muestra del interés que genera allá por donde pasa. Creo que algunos partidos no quieren que esté aquí hablando ante ustedes sobre el colapso climático porque siguen negándose a la evidencia, ha reprochado.

La realidad, ha explicado, es que nuestra casa se desmorona y que nuestros líderes tienen que empezar a actuar porque no lo están haciendo, ha lamentado emocionada y al borde de las lagrimas. Y es que si los dirigentes europeos estuvieran concienciados de lo que viene no seguirían actuando como si nada. No seguirían volando en clase preferente como si nada. No hubiera habido tres cumbres del brexit y ninguna cumbre climática, no estarían argumentando sobre cómo abandonar el uso de carbón de aquí a 10 años, ha criticado.

LLAMADA A VOTAR EN LAS EUROPEAS

Thunberg, cuya tenacidad y valentía ha sido destacada por algunos de los eurodiputados presentes, ha recordado que las elecciones europeas tendrán lugar en unas semanas y que como muchos otros jóvenes ella tampoco podrá votar aunque las decisiones de los políticos también influyen en su futuro. Muchos de nosotros no podemos votar ni podemos influir en las decisiones de la política, la economía, la ciencia o la educación. Llegaremos tarde y por eso millones de niños se manifiestan haciendo huelga escolar. Tienen que escucharnos, ha insistido.

Horas antes, y durante una breve intervención ante la prensa, la joven sueca calificaba de esencial votar en las próximas elecciones europeas que tendrán lugar entre el 23 y 26 de mayo porque es una oportunidad para influir. Espero que tomen medidas ahora porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos una ventana de oportunidad que no va a estar abierta mucho tiempo para actuar. Hay que hacer algo, ha reivindicado.