Guía básica para calcular las vacaciones en una empresa.

El objetivo principal de este artículo es mostrarte como se calculan las vacaciones en una empresa para poder tener un control total.

Hay que tener en cuenta que el derecho a las vacaciones es un derecho de todos los trabajadores, por lo que la empresa tiene que conceder dichas vacaciones y además tiene que llevar un control para asegurarse de que nadie disfruta de más días de los debidos. Pero antes de entrar en detalles, hay que dejar claro que las vacaciones no solo son un derecho, sino que también es algo necesario. Se ha demostrado que un trabajador rinde mucho más cuando ha disfrutado de unos días de descanso, de aquí que sean tan importantes para el trabajador como para la propia empresa.

Por otra parte, hay que dejar claro que en España no es posible pagar los días de vacaciones no disfrutados, a no ser que el trabajador sea despedido antes de que finalice el año, en cuyo caso las vacaciones no disfrutadas sí que deberán ser remuneradas. Una vez dicho esto, vamos a intentar resolverte las dudas más comunes.



¿Cómo se calculan las vacaciones en una empresa?

La regulación de los trabajadores en España está regulada en el artículo 38 del Estatuto de los trabajadores. En este artículo se expone que los trabajadores tienen derecho a vacaciones, las vacaciones son un derecho irrenunciable, el periodo mínimo será de 30 días y las vacaciones solo pueden pagarse en caso de despido antes de acabar el año o en caso de jubilación.

Hay que tener en cuenta que los 30 días son días naturales, es decir, muchas empresas comunican a sus trabajadores que tienen como mínimo 22 días laborales de vacaciones. Viene siendo lo mismo, ya que en este caso no se incluyen los días festivos.

Para que te hagas a la idea, con cada 30 días naturales el trabajador tiene derecho a 2.5 días de vacaciones. Si nos basamos en días hábiles, cada 22 días laborales, el trabajador tiene derecho a 1.8 días de vacaciones.

¿Cuál es la diferencia entre días naturales y hábiles?

La diferencia principal entre unos y otros es que los días naturales son todos los días que hay en el año, mientras que los días hábiles son los días en los cuales el trabajador tiene que ir a trabajar. Es decir, no se incluyen los festivos.

¿Cómo se calculan las vacaciones en caso de baja temporal?

Hay que dejar bien claro que un trabajador que ha estado de baja temporal tiene derecho a recuperar los días de vacaciones que no ha disfrutado. En este caso incluimos diferentes tipos de bajas como lo es la baja por enfermedad, parto, lactancia o embarazo entre otras.

Dependiendo del tipo de incapacidad temporal, las fechas permitidas para disfrutar de las vacaciones acumuladas variará.

Si la incapacidad temporal es por embarazo, lactancia, maternidad o paternidad, el trabajador puede recuperar las vacaciones en cualquier momento.

Si la incapacidad temporal es debida a otras contingencias, entonces el trabajador podrá recuperar los días de vacaciones al finalizar la suspensión. Se pueden disfrutar siempre y cuando no hayan pasado más de 18 meses desde que se originaron y sobre todo recordando que el fin de cada año es el límite para disfrutar de las vacaciones anuales.



¿Cómo se calculan las vacaciones en un contrato temporal?

En un contrato temporal no se toma como fecha límite el último día del año, sino que se toma como referencia el día de extinción del documento. Esto quiere decir que con la fórmula de días de vacaciones por mes de trabajo, se estiman los días de vacaciones del trabajador. Supongamos que el trabajador ha trabajado dos meses, esto significa que el trabajador tiene derecho a cinco días de vacaciones.

No hay que olvidar que el trabajador tiene derecho a sus días de vacaciones o a una baja en caso de ser necesario.



¿Una empresa puede denegar las vacaciones?

Hay que tener en cuenta que las vacaciones son un derecho de los trabajadores, es decir, una empresa no puede quitar ese derecho a sus trabajadores. Lo que sí podría hacer es denegar las vacaciones en determinados casos, siempre y cuando la empresa tenga una excusa de producción.

Las vacaciones siempre tienen que negociarse entre la empresa y el trabajador y si no se llega a un acuerdo por diferentes motivos, siempre se puede demandar a la empresa para que un juez haga de intermediario. Lo más común es que al final haya un acuerdo y no haya que llegar a los límites. La empresa tiene que pensar en los derechos del trabajador, mientras que el trabajador tiene que pensar en las necesidades de la empresa, ya que tampoco la puede dejar abandonada durante las vacaciones.

Pago de vacaciones en caso de jubilación

En caso de que un trabajador se jubile dentro de la empresa, hay que tener en cuenta que también tendrá derecho a cobrar las vacaciones que no haya disfrutado. Normalmente la empresa suele obligar al trabajador a disfrutar de los días de vacaciones, pero en ocasiones esto no es posible y en consecuencia esos días deben ser abonados. Hay que recordar que en algunos supuestos el trabajador no tendrá derecho a esos días de vacaciones, por lo que antes de no disfrutarlos es importante asegurarse de que pueden ser remunerados.

Como es de esperar, en caso de que la persona que se va a jubilar tiene derecho a cobrar esos días de vacaciones no disfrutados por jubilación, se calcularán como un día extra trabajado. Solo hay que multiplicar los días de vacaciones pendientes de disfrutar por el sueldo diario y así se puede conseguir obtener el importe de indemnización.



Pago de vacaciones por finalización de la relación laboral

Si el contrato finaliza y el trabajador tiene días pendientes de vacaciones, esos días tienen que ser abonados por la empresa. El pago se incluye en el finiquito.

El monto se cotiza a la seguridad social y es fácil de calcular. Como cotiza en la seguridad social, hay que recordar que no se puede solicitar el paro hasta que no se pasen los días de vacaciones. Si se pide el paro antes de la finalización de las vacaciones, será rechazado y habrá que volver a realizar la presentación para tener derecho al subsidio por desempleo.