Hallada muerta una mujer en su vivienda de Parla con signos claros de violencia

La policía halló ayer en una vivienda Parla el cadáver de una mujer que presentaba claros signos de violencia y que, según los primeros indicios recabados por los investigadores, podría haber sido víctima de un nuevo caso de violencia machista. Según han indicado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, los agentes recibieron el aviso de la desaparición de la mujer, de nacionalidad española y nacida en 1972, ya que hacía algunos días que sus allegados no sabían nada de ella y temían que le hubiera podido pasar algo malo.

Tras comprobar que la víctima había denunciado episodios de violencia machista y que tenía concedida y en vigor una orden de alejamiento a su favor, los investigadores trataron el caso como una desaparición inquietante e inmediatamente comenzaron las pesquisas. Después de no localizarla en los lugares que ha frecuentaba, a las once de la noche del sábado, entraron en el domicilio, en el que encontraron su cuerpo con signos de violencia, aunque, al cierre de esta edición, no había trascendido si corresponden a golpes o al uso de algún tipo de arma, ya sea de fuego o blanca. En espera de que avancen las pesquisas, los primeros indicios apuntan a que se trata de una muerte por violencia machista, según han indicado a Efe otras fuentes de la investigación, que están en proceso de recabar pistas que les lleven a la resolución de este crimen.