Hallados restos de sangre en la casa del asesino de Laura Luelmo

q todavia haya políticos q rechazen la prisión permanente me sorprende. En casos tan claros de imposible reinserción no deberia descartarse hasta la pena de muerte. Pero la hipocresía de esta sociedad no lo permite, se atentaria contra los derechos humanos de este malnacido. Q verguenza