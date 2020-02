Hallan un proyectil de la Guerra Civil en un descampado en Torrejón de Ardoz

Un vecino de Torrejón de Ardoz alertó a la Policía Local sobre el hallazgo de un obús de la Guerra Civil en una zona de campo cercana a la carretera de acceso al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de la localidad, la Policía Local se desplazó hasta allí cuando recibieron la alerta y procedieron a acordonar la zona por motivos de seguridad. Además, lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional que, tras personarse en el lugar, contactaron con la unidad especializada en la desactivación de artefactos explosivos (TEDAX).Tras analizar el proyectil, los artificieros del TEDAX comprobaron que "no tenía carga y que no era necesaria una explosión controlada del mismo". Finalmente la bomba fue retirada durante la madrugada. El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, ha destacado "la rápida actuación de la Policía Local y la estrecha colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía" y se ha mostrado aliviado de que el artefacto explosivo no contuviese carga.