Hanan Midan: la 'tiktoker' que trolea el racismo

En un momento en que el odio se extiende como el fuego, se requiere un carisma especial para trollear con humor la ignorancia racista. Así es como se han hecho virales los vídeos de Hanan Midan, una norteafricana de 18 años que vive con su familia en Cataluña desde el 2014. Cuenta Hanan que desde pequeña ha tenido que soportar comentarios xenófobos en diferentes entornos. Antes, explica, le costaba dar respuesta a ese suplicio. «No me atrevía. Me lo tomaba muy mal y sufría. Pero un día recordé algo que me dijo mi abuela: ‘Una sonrisa derrota al enemigo’. Así que cuando llegó el enésimo usuario que me decía ‘vete a llorar a tu país’, decidí reaccionar».

Su reacción fue hacer un vídeo para Tik Tok donde simula estar en la frontera con Marruecos, pidiéndole a un agente que le deje pasar para llorar: «¿Es la frontera, verdad? Vengo a llorar y volver. En España no me dejan llorar. Lloro y me piro de vuelta a Barcelona», ironiza Hanan en la pieza. Su cabeza hizo el clic para dar con la ocurrencia ojeando el móvil justo después de hacer deporte. «Fue saliendo de un entreno. De hecho, por eso llevo la mochila. Veía el dichoso comentario de ‘a llorar a tu país’ en todos los vídeos, y me vino la idea: ‘Voy a hacer un vídeo donde, en efecto, iré hasta la frontera a llorar’».

Más de 614.000 visualizaciones

La repercusión de su gag antixenófobo, que lleva más de 614.000 visualizaciones en Tik Tok, fue inmediata. Ahora Hanan tiene más de 30.000 seguidores en esta plataforma y casi los mismos en Twitter, donde el día anterior al vídeo apenas contaba con un 'follower'. Sentada en una terraza de la plaza de Cataluña, sonríe, confiada, y se expresa con la misma naturalidad que en las redes sociales. «Cada comentario racista o intolerante lo respondo con un vídeo paródico».

No puddd meeesssss amb aquesta gent pic.twitter.com/Yps685bDzA — hanan midan (@hanan_midan) June 19, 2020

Aquella primera epifanía cómica sobre la frontera no se quedó ahí. Ahora, si le comentan despectivamente «¿por qué no llevas el trapo ese?», ella se marca un baile con una bayeta en la cabeza. ¿Que la acusan de recibir pagas? Allí está Hanan haciendo una pintoresca danza para provocar a Pedro Sánchez. «Yo no he recibido ninguna paga, y tributo mis impuestos igual que cualquiera», comenta, divertida. «A los que dicen que vivimos de ayudas y que no quieren inmigrantes, me gustaría verlos trabajando en el campo. Se habla de inmigrantes ilegales, pero no de las formas ilegales en que mucha gente de fuera trabaja en el campo, con unos horarios abusivos, sin sitio donde dormir y cobrando una miseria», comenta en alusión a los temporeros de Lérida.

El hijo un poco grande pero no pasa nada chachis lo que sea por la paga 😂😂😂😂 pic.twitter.com/sC8kilP1Id — hanan midan (@hanan_midan) June 24, 2020

Risa y baile contra odio y prejuicios

El sarcasmo de Hanan tiene como principal virtud confrontar el odio y los prejuicios con elementos tan sanos como la risa y el baile. A menudo plasma en sus vídeos justo las peticiones de sus 'haters', para demostrar cuán ridículos son. Si le piden que se peine, pues vídeo peinándose. Nada tan paródico como ser literal. «Me encanta ridiculizar todos esos comentarios con humor».

Su última cruzada consiste en reivindicar la cultura amazigh, a la cual pertenece. «A veces escriben titulares 'clickbait' donde me definen como ‘chica marroquí-árabe’, y lo de árabe sobra. Porque yo soy amazigh, y algunos quieren tachar esta cultura, volverla invisible. Existe la estigmatización de que la gente del norte de África es árabe, cuando básicamente los árabes colonizaron esa región. La amazigh es una cultura diferente, con mucha historia y tradición. Tenemos alfabeto propio, y nuestro calendario es el judío, no lo cambiamos con el gregoriano. Celebramos el año nuevo cada 13 de enero».

Con raíces marroquís y argelinas, Hanan habla varios idiomas y le interesan las culturas africanas. «Al principio, dedicaba mi perfil a hacer bailes de diferentes lugares de África: estudio Turismo y me gusta destacar aspectos de diferentes sociedades».

Hipocresía virtual

Curiosamente, el éxito de Hanan Midan llega en estos días de giro reivindicativo en Tik Tok. Justo la red social que parecía más hedonista, individualista y abstraída del mundo ha alcanzado asombrosos grados de organización, con los fans del K-pop convertidos en activistas capaces de saturar una 'app' de la policía de Dallas o de sabotear el mitin de Tulsa de Donald Trump, quien se proponía darse un baño de masas y se encontró con un estadio casi vacío.

«Me parece genial ese activismo y esa colectividad, porque tenemos muchos frentes en los que reivindicar cosas. Aparte de una forma de divertimento, creo que las redes son una herramienta ideal para hacer llegar mensajes, mientras sean respetuosos». No obstante, advierte contra la hipocresía virtual. «Hay gente que luce en su perfil el símbolo del puño contra el racismo para quedar bien. Conozco personas que insultaban a un niño negro en clase, y ahora presumen de Black Lives Matter. Me parece ridículo. Todavía hay mucho postureo. Y mucho que aprender».