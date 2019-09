La historia de amor en un bus de A Coruña que tiene en vilo a miles de seguidores

Buscar el amor es cada vez más fácil gracias a las facilidades para comunicarnos no solo con gente próxima, sino con personas totalmente desconocidas. La proliferación de apps y las conexiones a través de diferentes redes sociales permiten un contacto que antes era inviable.

Hay personas que llevan este uso a rajatabla porque conocen su poder, y por eso en algunas ocasiones vemos a gente que utiliza Twitter, Instagram o Facebook para reclamar la atención de alguien con quien se han cruzado en el autobús, en la calle o en algún evento o lugar concreto. Pero hay otros que acuden al método tradicional... y ya otro se encarga de difundirlo en ellas.

Es lo que ha pasado con la última historia de 'amor viral' ocurrida en A Coruña. La página de Facebook de los tranvías de la ciudad publicó un mensaje recientemente en el que se hacía eco de una petición concreta. No tenía datos personales, ni un lugar específico ni nada que nos lleve a la persona que pudiera reclamar la autoría de este acto de amor, pero ya ha revolucionado a miles de usuarios.

"Love is in the air. Love is in the bus", decía la publicación en inglés aludiendo a la famosa canción y queriendo decir que el amor está en el aire... y en el autobús. Acompañada de la fotografía, el mensaje es sencillo: "Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di... Me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo quieres, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número".

¿Será el origen de una bonita historia?