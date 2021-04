Holmes Place adapta sus servicios para combatir los efectos secundarios de la pandemia

La mayoría de nosotros hemos pasado la cuarentena confinados en casa, pudiendo tener efectos negativos y secuelas como trastornos del sueño, aumento de peso, fatiga, dolores musculares, sedentarismo, depresión o ansiedad, entre otros. Además, si hemos pasado la covid19, recuperarse habrá sido algo más que superar una cuarentena, salir del hospital o tener anticuerpos.

Pablo Ayza, Master Trainer de Holmes Place nos explica: “Son muchas las referencias científicas que demuestran todos los beneficios asociados a un estilo de vida activo y al ejercicio físico. Además, estudios recientes también abalan sus efectos en materia de prevención frente a la covid19 y la reducción de sus síntomas y posibles efectos secundarios de la cuarentena“.

En base a estas evidencias científicas, el equipo de entrenadores y fisioterapeutas de Holmes Place ha desarrollado dos nuevos servicios para ayudarnos a recuperar nuestra salud pre-pandemia y paliar los posibles efectos secundarios que esta haya podido ocasionar en nuestras vidas.

Entrenamiento personal GO ON

GO ON es el primero de ellos, un programa de entrenamiento personal enfocado a mejorar nuestra musculatura, la principal afectada en periodos de inmovilización. “Se trata de un plan de entrenamiento creado precisamente para “seguir adelante” (GO ON) con la vida pre-pandemia, teniendo como principal objetivo la mejora de la calidad muscular. La mayor parte de la población no es consciente de la importancia de este tejido para nuestra salud, ya que nuestros músculos no solo nos permiten movernos, sino que también mejoran nuestro sistema cardiovascular y regulan nuestra fisiología”, afirma Pablo.

El sedentarismo ha sido uno de los principales efectos secundarios de esta pandemia y, aunque no está reconocido como una patología, sí podemos asociarle deficiencias muy importantes en el sistema muscular y cardiovascular.

El programa GO ON tiene un planteamiento inicial de 3 meses, y una vez finalizado el protocolo personalizado de entrenamiento, se realiza una revisión para valorar la mejora de los distintos parámetros.

Enfoque 'medical fitness'

La segunda de sus innovaciones es, sin duda, un nuevo enfoque del “medical fitness”. Holmes Place ha incorporado en 2 de sus 15 clubes en España, la tecnología BioDensity TM mediante las sesiones Biosessions.

Según nos comenta el Master Trainer de Holmes Place, “se trata de una tecnología innovadora desarrollada en Estados Unidos, de carácter clínico y que permite trabajar de forma segura y controlada grandes grupos musculares mediante acciones isométricas, es decir, sin movimiento, y que nos ayudarán a aumentar nuestra masa muscular, equilibrar nuestro metabolismo y proteger nuestra densidad ósea, ideal para combatir la osteoporosis y la osteopenia”.

Pese a tratarse de un entrenamiento isométrico mediante contracciones sin movimiento, las sesiones están supervisadas en todo momento por su equipo de expertos, siendo una alternativa segura y efectiva para aquellas personas con problemas de fatiga y fragilidad, pero que necesitan mejorar su musculatura y densidad ósea.

Actualmente, la cadena Holmes Place es la única empresa del mercado español en ofrecer la tecnología Biodensity TM, una nueva manera de entender el fitness y la salud, dos elementos claves para el bienestar de la sociedad y sobretodo del momento actual y que esperamos sin duda alguna, vayan de la mano durante los próximos años.