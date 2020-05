Los hombres están menos dispuestos a usar mascarilla que las mujeres

A medida que sigue en aumento el número de muertes por coronavirus, un nuevo estudio sugiere que los hombres son menos propensos a usar las mascarillas que las mujeres.

De acuerdo con un artículo publicado por 'The New York Post', los varones han demostrado menos predisposición que las mujeres a colocarse las mascarillas, especialmente en los espacios en los que éstas no son obligatorias.

El artículo recogido por Infobae se basa en un estudio co-escrito por investigadores de la Universidad Middlesex de Londres, en el Reino Unido, y el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas en Berkeley, California.

La conclusión es que hacer que las mascarillas sean obligatorias tiene un efecto mayor en los hombres que en las mujeres.

SE CREEN MENOS EXPUESTOS AL PATÓGENO

Al mismo tiempo, los hombres tienden a creer que están menos expuestos a los graves efectos de covid-19, a pesar de los datos que indican lo contrario, según la investigación.

El hecho de que los hombres sean más reacios a cubrirse la cara que las mujeres puede explicarse en parte por el hecho de que los hombres, más que las mujeres, creen que la enfermedad no les afectará, destacan los coautores Valerio Capraro y Hélène Barcelo.

Este hallazgo es "particularmente irónico", continúa el estudio, ya que los hombres parecen verse más afectados por el virus: en países como China, Italia, España y en ciudades como Nueva York. Los hombres tienen tasas de letalidad por covid-19 mucho más altas que las mujeres.

El estudio también determinó que los hombres han manifestado sentir emociones negativas al cubrirse la cara. "Los hombres,más que las mujeres, han expresado que usar una mascarilla es vergonzoso, un signo de debilidad y estigma", destacan Capraro y Barcelo.

La muestra del estudio se hizo con 2.459 personas reclutadas por Amazon Mechanical Turk, y fue definida como bastante heterogénea y representativa de las áreas urbanas, aunque no representativa en general.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) actualmente recomiendan el uso generalizado de máscaras faciales de tela (y no las mascarillas médicas que piden reservar para los trabajadores de la salud) sobre la nariz y la boca al salir de la vivienda.

Otras encuestas anteriores también habían mostrado la relativa reticencia de los hombres a ponerse máscaras faciales para protegerse contra covid-19.

Entre ellas, un estudio de la Fundación Gallup/Knight realizada del 14 al 20 de abril pasado, por ejemplo, encontró que sólo el 29% de los hombres dijeron haber utilizado siempre mascarillas fuera de su hogar desde la recomendación de los CDC, en comparación con el 44% de las mujeres.

De acuerdo con el artículo de 'The New York Post', las diferencias de género en las medidas de protección ante las infecciones respiratorias también tienen algún precedente histórico: estudios similares mostraron que las mujeres tenían más probabilidades de usar mascarillas durante el brote de SARS y el brote de H1N1 en Hong Kong.

Las mujeres generalmente están menos dispuestas a correr riesgos y, por lo tanto, cumplen más con el comportamiento preventivo que los hombres, concluyeron los autores.