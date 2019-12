Hornachos pide respuestas a la desaparición de Cadenas

Vecinos y familiares de Francisca Cadenas se concentraron ayer por la tarde en la plaza de España de Hornachos (Badajoz) para reclamar «resultados en la investigación» cuando se cumplen 31 meses de su desaparición en extrañas circunstancias el 9 de mayo de 2017. «31 meses sin respuestas. ¿Dónde están los resultados?» es el lema de esta concentración con la que se pretende mantener viva la memoria y el recuerdo de Cadenas.

Su hijo, José Antonio Meneses, se mostró ayer muy desesperanzado con el curso de la investigación por la desaparición de su madre. «No nos dicen nada ni sabemos nada que no se conozca a través de los medios de comunicación», manifestó entristecido por la «falta de respuestas». En su opinión, las pesquisas no están dando resultados y reclamó los mismos medios para esta investigación que los que se emplean «en cualquier otra desaparición». El paso del tiempo no hace más que ahondar la pena de esta familia que espera impaciente noticias del posible paradero de Francisca Cadenas. «Cada día que pasa la situación es más insostenible», indicó el hijo. Todos los días son «duros» pero ahora se acercan unas fechas muy señaladas durante la Navidad, época de encuentros familiares, donde se notará aún más si cabe la ausencia de Cadenas. Unos difíciles momentos que sobrellevan mejor gracias a los mensajes de aliento y apoyo de los vecinos de Hornachos, expresó su hijo, quien valoró el apoyo de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QuiénSabeDónde (QSD) global.

Francisca Cadenas se encuentra en paradero desconocido desde la noche del martes 9 de mayo de 2017 cuando salió de su casa para despedir a una amiga y a su hija, a la que había estado cuidando esa tarde. Tras despedirse, retomó el camino de vuelta a su casa, situada en una calle cortada, pero nunca llegó a ella. La mujer tenía 59 años en el momento de su desaparición y vestía mallas deportivas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deporte.