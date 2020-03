Horóscopo de hoy, jueves 19 de marzo del 2020

Consulta nuestro horóscopo del jueves 19 de marzo, el método de predicción está basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Aries. La energía del día invita a lo nuevo, tal vez, en forma de nuevas ilusiones, amistades, amores o ideas. Si trabajas en equipo, os costará mucho cooperar y llegar a acuerdos.

Tauro. No quieres seguir a otros sino actuar a tu manera, pero piensa que no siempre podrás, Tauro, y mantener una actitud rebelde e inconformista no te va a beneficiar en absoluto.

Géminis. Tu mente estará más dispersa, por lo que lo mejor es dedicarte a esas tareas que no requieran de ti mucha atención. Serás excesivamente entusiasta al defender tus ideas.

Cáncer. Estás harto de aguantar algunas situaciones y a ciertas personas. Llevas mucho tiempo callado y tu enfado saldrá de forma explosiva. Cuenta hasta diez antes de reaccionar.

Leo. No puedes contar con los demás, pues te dirán una cosa y luego harán otra totalmente distinta. Está bien que esperes un mejor momento para tratar los asuntos de tu hogar.

Virgo. Será difícil hacer todo lo que tienes planeado. La falta de concentración y de ganas de trabajar te lo impedirá. Decide qué es lo urgente y deja para otro día el resto.

Libra. Dedicar más tiempo al ocio te ayudará a olvidarte de aquello que tanto te agobia en estos momentos. En el plano afectivo, ten en cuenta que te faltará paciencia y escucha.

Escorpio. Tendrás que cambiar tus planes por cuestiones de índole familiar que requerirán tu atención. Respecto a tu dinero, la prudencia será del todo necesaria para tu seguridad.

Sagitario. Di lo que piensas pero ten respeto por las diferentes sensibilidades, Sagitario. Pondrás mucha pasión al hablar y en algunas ocasiones se puede malinterpretar como enfado.

Capricornio. En el terreno afectivo, no te dejes llevar por tus emociones pues te moverías en terreno resbaladizo. Necesitas estar más calmado antes de tomar decisiones importantes.

Acuario. Será un día muy ajetreado en tu vida profesional. Cambios de planes, sucesos inesperados y malentendidos te pondrán a prueba. En el amor, ante la duda, te conviene esperar.

Piscis. Cualquier reunión corre el peligro de convertirse en un campo de batalla. Mantener el autocontrol y no entrar en provocaciones será totalmente necesario para poder dialogar.