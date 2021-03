Una huelga de hambre para reclamar la ley trans: "Hasta que el cuerpo aguante"

La polémica por la paralización de la ley trans está llegando a diversos puntos de España. Los colectivos han hecho un llamamiento a realizar una huelga de hambre para presionar al Gobierno a que dé luz verde a la citada ley, que tendría como eje principal una de las grandes reclamaciones de estas personas: la conocida como libre autodeterminación de género, que supone que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años. Unidas Podemos y PSOE chocan en la aprobación de esta ley, lo que ha llevado al colectivo a tomar medidas de presión. Como Luca Alonso, un vecino trans de Salceda (Galicia), y Eva Vaz, cuyo hijo Marc también es trans. Esta semana han iniciado una huelga de hambre. “Lucharemos hasta el final, hasta que el cuerpo aguante”, apuntan.

Marc, el hijo de Eva, que ahora tiene trece años, se dio cuenta de su verdadera identidad a los seis. “Iba al vestuario de los chicos en el colegio y se lo comento a su profesora de gimnasia. Nosotros, sus padres, le apoyamos y siempre ha vestido como quiso. En el pueblo todos lo reconocen como lo que es, un hombre, aunque a nivel burocrático no esté reconocido como tal”, lamenta Eva. Y es que sin la aprobación de la ley de libre autodeterminación de género un menor no puede cambiar en su DNI la casilla del sexo, con todas las trabas administrativas que ello supone. Y para cambiar de nombre, algo que Marc ya ha conseguido, ha tenido que pasar por psicólogos o endocrinos para que le diesen un diagnóstico. Precisamente esta es la lucha del colectivo: insistir en que ser trans no es una patología o una enfermedad, sino un derecho que debe estar recogido legalmente. “Mi hijo no está enfermo”, defiende Eva.

Luca Alonso es otro vecino de Salceda que también ha adecuado su documentación a su situación y que está en huelga de hambre como acto de protesta hasta la aprobación de la ley. Está en proceso de hormonación y también se ha cambiado ya el nombre. Defienden que deben luchar por sus derechos para no pasar por tantos trámites y que lleva en paro desde que comenzó su transición de identidad. “Es ridículo que no te contraten por cómo vas vestido o porque tengan miedo de que te cambies en el mismo vestuario que otras personas. No puede ser que en pleno 2021 tengamos que seguir explicando lo que es una persona trans. Si ya el proceso de hormonación es algo que afecta emocionalmente, tener que dar constantemente explicaciones es muy duro”, explica Luca. Este joven de Salceda denuncia no solo discriminación en el ámbito laboral, sino también en el deportivo y sobre todo en el administrativo, donde en muchos procesos burocráticos solo tienen en cuenta su registro sexual.

El colectivo tiene claro quién es una de las grandes responsables de que no haya salido adelante todavía la ley: la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. “Tras meses de reuniones en el Ministerio de Igualdad, con el propósito de elaborar un nuevo texto, el socio mayoritario del Gobierno, representado en la vicepresidenta Carmen Calvo, que mantiene posiciones trans excluyentes, está impidiendo que el texto de ley inicie su trámite en el Consejo de Ministros, bloqueando de manera reiterada la posibilidad de que las personas trans vean definitivamente reconocidos sus derechos”, denuncian.

LEYES AUTONÓMICAS

Hay que recordar además que once comunidades de distintos signos políticos contemplan ya en sus legislaciones autonómicas la autodeterminación de género como un derecho para las personas trans, por lo que tanto Luca Alonso como Eva Vaz consideran que es necesaria también una regulación estatal para que el colectivo disfrute de los mismos derechos en todo el territorio nacional.

Esta situación de parálisis política y legal ha llevado a la desesperación a las personas trans y sus familias, que ven como sus legítimas reivindicaciones son usadas por sus representantes “como un elemento de confrontación”. Por ello han decidido convocar una huelga de hambre indefinida en la que participan alrededor de un centenar de personas, entre activistas, madres y familiares de personas trans e incluso personas aliadas del colectivo. Entre ellas, Luca Alonso y Eva Vaz.

“Debido al bloqueo y la falta de voluntad política del PSOE (socio mayoritario del Gobierno)”, solicitan que Unidas Podemos junto al bloque de la investidura, hagan un registro conjunto del texto de ley trans, como una Proposición de Ley, para que esta llegue al pleno del Congreso, para su debate y tramitación, hecho que dará por finalizada la huelga de hambre.