Identificada una molécula que detiene y revierte el párkinson

El párkinson sigue siendo, a día de hoy, una enfermedad incurable. Todos los esfuerzos de la investigación se centran en estudiar cómo funciona el proceso de neurodegeneración que caracteriza esta enfermedad. Hasta ahora se sabe que está relacionada con la acumulación de proteínas (fibras amiloides de alfa-synucleina) en las neuronas encargadas de la producción de dopamina. Un proceso complejo en el que se acaban creando depósitos agregados de proteínas como la alfa-sinucleina. De ahí la búsqueda de inhibidores que frenen y reviertan su agregación.

Ahora, una nueva investigación liderada por el Instituto de Biotecnologia y de Biomedicina (IBB) de la Universidad Autónoma de Barcelona apunta directamente a una pequeña molécula conocida como SynoClean-D como posible freno a los procesos de neurodegeneración en modelos animales. Un esperanzador paso hacia el desarrollo de una aplicación terapéutica que, en un futuro, podría contribuir a luchar contra los efectos de esta enfermedad.

«Seguimos estando lejos de tener una cura para esta enfermedad. Pero ahora, por primera vez, hemos encontrado una sola molécula capaz de inhibir, revertir y evitar la agregación de la alfasinucleina, la proteína responsable de los procesos de neurodegeneración del párkinson», explica Salvador Ventura, investigador del IBB y líder de este estudio.

Los investigadores han anunciado el hallazgo de la molécula capaz de detener y revertir la neurodegeneración causada por el párkinson en un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Un descubrimiento que plantea capacidades hasta ahora desconocidas de este compuesto.

LA MOLÉCULA / «Hemos tenido que analizar más de 14.000 moléculas para dar con SynuClean-D. Se trata de la primera vez que hallamos una molécula capaz de ejercer las tres funciones clave para luchar contra el párkinson: inhibir, revertir y evitar la propagación de los agregados», explica Salvador Ventura. «Esperamos que en un futuro esta molécula pueda contribuir a luchar contra las primeras fases de la enfermedad», concluye.

Experimentos hechos en gusanos de la especie Caenorhabditis elegans (un modelo de estudio muy utilizado para enfermedades neurodegenerativas) han demostrado la eficacia de esta sustancia. Los resultados apuntan a que esta molécula -suministrada a los animales a través de la comida- es capaz de reducir notablemente la agregación alfa-sinucleína, impidiendo la propagación de los agregados tóxicos, y, por tanto, evitando la degeneración de las neuronas dopaminérgicas.

En estos experimentos se ha observado que los gusanos que habían sido alimentados con esta molécula presentaban hasta cuatro veces más neuronas que aquellos que no habían consumido esta sustancia. Un hallazgo que ahora deberá ser replicado en otros modelos animales como es el caso de ratones y monos antes de que en un futuro pueda empezar a estudiarse en humanos.

SIGUIENTES PASOS / Pero la historia de este hallazgo no acaba aquí. La investigación que ha llevado a este esperanzador descubrimiento surge en parte de la solidaridad ciudadana volcada en la Marató de TV3 del año 2013, cuando este grupo de investigación recibió 400.000 euros. Ahora se enfrentan al ambicioso reto de seguir estudiando la función de la molécula en diferentes organismos. Y, llegado el momento, averiguar si cumple su cometido en humanos.