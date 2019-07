El impresionante ataque de un bisonte a una niña de nueve años en Yellowstone

Los parques nacionales suelen tener normas básicas cuando hay animales, especialmente si estos son peligrosos, y entre las cuestiones más importantes son las advertencias sobre cómo actuar si te encuentras con ellos.

En la mayoría de los casos hay unas recomendaciones sobre distancia a la que quedarse, forma de interactuar... Y no es menos en el caso del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, donde pese a estas recomendaciones los visitantes se aproximan lo máximo posible a los animales.

Una de las consecuencias es la escena vivida el pasado lunes en la zona de observación del Old Faithful Geyser, cuando un bisonte que se vio acorralado por un grupo de personas atacó a una niña de nueve años lanzándola diez metros sobre el suelo mientras el resto corrían despavoridos.

A 9-year-old girl was injured after being tossed into the air by a bison in Yellowstone National Park. https://t.co/UraNoyDyVP pic.twitter.com/ZKgTzXfQjj