Indignación por una fiesta en una discoteca de Madrid sin distancia y sin mascarillas

La discoteca Teatro Barceló de la ciudad de Madrid ha celebrado una polémica fiesta este jueves donde no se han respetado las medidas de seguridad establecidas por sanidad para frenar la propagación del covid. El evento, que tuvo lugar entre las 17:30 horas y las 22 de la noche, ha tenido repercusión en las redes sociales ya que los usuarios se han indignado al ver las imágenes.

La situación se ha producido en plena tercera ola de coronavirus, justo el mismo día que se ha catalogado como el peor de la pandemia, con 44.357 nuevos casos de coronavirus en España.

Sin medidas de seguridad

La discoteca Teatro Barceló, que anuncia varias fiestas a lo largo de la semana, ofrece un lista de medidas preventivas contra la propagación del coronavirus para los usuarios que asistan. En las imágenes, compartidas en Twitter por el periodista Miguel Frigenti y propiedad de uno de los asistentes a la fiesta, se puede observar la situación contraria: personas bailando sin mantener la distancia de seguridad y sin hacer uso de las mascarillas, que es obligatoria a excepción de si estás comiendo o bebiendo.

Hola @TeatroBarcelo , estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :) pic.twitter.com/uwpaoCwEO7 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 21, 2021

Las imágenes del vídeo donde se puede ver a muchas personas bailando y disfrutando de la fiesta han corrido como la pólvora por las redes sociales, y los usuarios no han dejado de mostrar su descontento con esta situación, a la que muchos califican de "gravedad" y de "irresponsables" a los asistentes.

Hay que recordarlo tras ver las imágenes del Teatro Barceló. pic.twitter.com/I0gMChifyj — Diego FS (@DiegoFSRB) January 21, 2021

Ya no se trata de si los del Teatro Barcelo eran cayetanos o si los de la Rave de Llinars eran perroflautas. El problema es que sigue habiendo mucha gente de toda clase y condición que es muy irresponsable, que no tiene percepción del riesgo y que supone una amenaza para todos. — Íñigo Caínzos Achirica (@icainzos93) January 22, 2021

Almeida arremete contra los "irresponsables"

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido este viernes contra "la pandilla" de "irresponsables" que organiza y acude a fiestas ilegales, a quienes ha recomendado pasearse por los hospitales y tanatorios de la ciudad y "poner en una balanza su frivolidad y sus ganas de fiesta" con el "drama y el dolor" que está provocando la pandemia.

En la presentación del proyecto de digitalización para el alumnado 'Brecha Digital', Almeida ha cargado duramente contra aquellos que participan y organizan fiestas ilegales. "Todo aquel que participe en fiestas ilegales tiene un grado de inmadurez y de irresponsabilidad y frivolidad y hace que tengamos que decir basta", ha sostenido Almeida.

Los responsables de la discoteca Teatro Barceló de Madrid, que han lamentado el contenido de las imágenes, han manifestado que corresponden a un momento "puntual" coincidente con el cierre de la actividad del local e "inmediatamente después" el personal de la sala expulsó "con la mayor celeridad" al grupo de personas implicadas "por incumplimiento de la normativa sanitaria".

Abierta una investigación

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación sobre lo ocurrido en el Teatro Barceló y para ello "en estos momentos ya está recabando toda la información posible", por lo que se recuperarán todos los antecedentes y expedientes que afecten a este local de ocio, han indicado fuentes municipales.

Los agentes municipales están pendientes de recibir la denuncia por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha solicitado una investigación al respecto tras difundirse las imágenes de la fiesta en la que se incumplían varias medidas vigentes de la normativa contra el covid-19. Facua-Consumidores en Acción también ha denunciado a la sala ante la Consejería de Sanidad y pide la clausura del establecimiento "como medida provisional"

Una vez realizada la investigación, la Policía ha señalado que "se adoptarán todas las actuaciones administrativas y/o penales precisas". Y han afirmado que no se personó ayer en el interior dicho local puesto que no tenían conocimiento de esa presunta fiesta. "En la emisora policial no se recibió ninguna llamada al respecto por ninguna fiesta en el interior del local, como se ha comprobado en el sistema", ha apuntado.