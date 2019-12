Indignación en la India tras la violación y asesinato de una joven

La India vivió ayer a varias manifestaciones y agitados debates en el Parlamento reclamando el endurecimiento de las penas por violencia sexual, a raíz de la reciente violación en grupo y asesinato de una joven.

La víctima, una veterinaria de 26 años, fue engañada por cuatro hombres, que primero pincharon las ruedas de su motocicleta y después la llevaron a la fuerza a una habitación donde la violaron en grupo y asfixiaron, para a continuación quemar su cuerpo con gasolina.

Con pancartas con los lemas «Pregunta, escucha y respeta», «¿Qué parte del NO no has entendido?» o «No hay sexo sin consentimiento», varios centenares de manifestantes reclamaron en una protesta en el centro de Nueva Deli el fin de las agresiones a las mujeres. Además, pidieron investigaciones «científicas y rápidas» de los casos de violencia sexual, y juicios «rápidos y justos» para los acusados.

ola de indignación / La repulsa hacia los ataques a las mujeres ha hecho viral una performance que se ha extendido por todo el mundo. Un violador en tu camino o El violador eres tú es un baile feminista consistente en vendarse los ojos y realizar una simple coreografía con frases contundentes contra la violencia machist.

La creación fue idea del colectivo feminista chileno Lastesis, y ya ha sido repicado en España, Alemania, Francia, Colombia o República Dominicana. Aunque las imágenes más espectaculares llegan desde México, donde más de 2.000 mujeres se han dado cita en la plaza Zócalo de la capital para cantar al unísono contra los feminicidios. Más de un tercio de mujeres han sufrido o sufren violencia machista en todo el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.