El infalible método de una profesora para amenizar la vuelta al cole

La vuelta al cole puede ser un verdadero drama para niñas y niños. Hay algunos que no lo llevan mal habitualmente, pero cada septiembre es una incógnita y no sabemos a qué terroríficas escenas de sufrimiento podemos acudir.

Para evitar un drama propio de Hollywood, hay escuelas y profesorado que se pasan la carrera laboral buscando el método ideal para combatir estos sucesos, pero no siempre funcionan.

El ingenio es necesario en un mundo en el que todo está visto, así que dan vueltas y vueltas a la cabeza para dar con la tecla. En este procedimiento necesario en cualquier parte del planeta, una profesora del condado de Cecil (Meryland, Estados Unidos) ha debido sacar matrícula de honor. Staci Lamb ya es tendencia en las redes sociales, y no precisamente por contar su vida en una cuenta de Instagram, sino por dar a conocer la fórmula perfecta para empezar el curso con alegría.

Evitar el shock era su objetivo principal, así que pasó el verano dedicando parte de su tiempo a encontrar esta solución. Y no es otra que ambientar el aula en el que trabaja para que se parezca a Hogwarts en los más mínimos detalles. Harry Potter no lo habría hecho mejor.

Welcome to Hogwarts ⚡ (aka my classroom lol) pic.twitter.com/txZPBU7KCQ