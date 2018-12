La investigación del asesinato de Susqueda se tambalea

La Audiencia de Girona ha dejado en libertad sin fianza para Jordi Magentí Gamell, el detenido como principal sospechoso por el doble crimen del pantano de Susqueda. El tribunal estima, de esta manera, el recurso presentado por la defensa, al considerar que los principales indicios de criminalidad existentes contra el sospechoso de la muerte de dos jóvenes «se han visto seriamente debilitados», sin que pueda excluirse «otras líneas de investigación», como que el asesinato se cometiera en otro lugar del indicado por los Mossos, o que el presunto asesino fuera otra persona. Magentí, que salió anoche de la cárcel, fue detenido el 26 de febrero de este año como presunto autor del crimen de Marc y Paula, ocurrido el 24 de agosto del 2017.

El tribunal de la Sección Cuarta ha acordado la excarcelación de Magentí previa retirada del pasaporte y bajo la prohibición de salir de España hasta la finalización del proceso. También le obliga a comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado de Santa Coloma de Farnés que instruye el caso. Los magistrados sostienen que no hay riesgo de fuga, pese a que cuando el sospechoso fue detenido tenía billetes para viajar a Colombia el 28 de febrero de este año, aunque fueron comprados por internet el 15 de enero, un mes y medio antes de su arresto. Uno de los datos relevantes que los magistrados han tenido en cuenta para dejar en libertad a Magentí ha sido que los restos de ADN encontrados en su ropa no corresponden con el perfil genético extraído a las dos víctimas. Es decir, esta prueba, que podría haber «resultado definitiva» para determinar que el hasta ahora encarcelado eran el autor del crimen, ha sido negativa, concreta el tribunal. Los jueces apuntan sus dudas sobre que el asesinato se cometiera en la zona de la Rierica tal y como sostiene la policía catalana. «Ninguno de los testigos con los que se hizo la prueba de sonometría (cuyo carácter técnico-científico debe ser puesto en entredicho) se ponen de acuerdo no ya solo en el lugar de origen de los disparos (...)» ni si se trata del «sonido de revólver, escopeta o rifle, por lo que dicha prueba carece de fiabilidad», resalta el auto.

La resolución precisa que la piedra encontrada en el interior de la mochila de Marc no tiene por qué ser de ese lugar, ya que rocas de estas características fueron encontradas «hasta en tres lugares diferentes». En la ropa interior y en los pantalones de deporte del joven fallecido se hallaron restos de tierra que, en opinión de la fiscalía, sería de la Rierica, donde Magentí confesó haber estado pescando. Sin embargo, el tribunal precisa que la arena puede pertenecer a otro punto del pantano de Susqueda.

El auto es muy duro con la investigación de los Mossos, a quienes reprocha que centre la investigación en residentes en la zona e insta a ampliar el objeto de sus pesquisas a otros posibles sospechosos, poniendo como ejemplo a una persona sobre la que está pendiente una comisión rogatoria en Francia. El tribunal expone que «es consciente de la dificultad que implica la investigación sobre los posibles autores, pero ello no excluye la presencia de otras personas en la zona del pantano que no tuvieran móvil o no accedieran en vehículo, e incluso que no estuvieran instaladas allí con anterioridad».

Sobre el nudo de la cuerda a la que estaba atado Marc, el tribunal argumenta que lo único que acredita es que el presunto autor del crimen o el que ocultó los cadáveres «practicaba pesca deportiva» en el pantano, «actividad habitual de muchos visitantes».