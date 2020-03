Italia rompe su tendencia a la baja en contagios y registra 4.492 en las últimas 24 horas

Italia ha sufrido este jueves un nuevo mazazo de las cifras de contagiados por coronavirus: según el balance diario que ofrece el servicio de Protección Civil, la tendencia a la baja de positivos de los últimos cuatro días se ha quebrado en las últimas 24 horas al registrarse 4.492 nuevos infectados. Por contra, la cifra de muertes sigue descendiendo y se han contabilizado 662 fallecimientos, frente a los 683 del miércoles.

En el balance total, la cifra de infectados alcanza ya los 80.539, y la de pacientes dados de alta, 10.361 (999 en las últimas 24 horas)

Frente a la situación, este jueves corría un cierto nerviosismo entre las autoridades de la región de Lombardía, que reflejaba la tensión que se concreta en algo que ya ha sido subrayado varias veces por diferentes instituciones: la falta de tests masivos, lo que 'oculta' los casos positivos que siguen saliendo de sus viviendas o conviviendo con sus familiares.

"Ha llegado el momento de permitir a todos los ciudadanos que lo consideren necesario que puedan someterse al test (...), especialmente si no presentan síntomas", ha dicho Emanuele Monti, presidente de la comisión de sanidad del Parlamento nacional. "Especulaciones vergonzosas", ha contestado Attilio Fontana, presidente de Lombardía, ilustrando que la región ha hecho o no ha hecho cuanto aconsejaban las autoridades sanitarias centrales. "Demasiadas personas llegan tarde al hospital y en pésimas condiciones", ha rebatido Giorgio Gori, alcalde de Bérgamo, la ciudad en la que el virus se está cebando mayormente. Preguntado por la situación española, que probablemente superará el índice de contagios de Italia, Fontana ha subrayado que tenía un consejo: "Permaneced en vestras casas!".

SIN COMPETENCIA DE LA GRIPE

Mientras las autoridades locales debaten sobre la mejor técnica para contener el virus, Influnet, el centro de control de la gripe en ámbito nacional, ha informado que "la gripe anual está terminando, por lo que será más claro diagnosticar quien presenta síntomas de covid-19".

Para sostener las actividades económicas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, el Gobierno nacional ha filtrado que a principios de abril aprobará un nuevo decreto económico por valor de 50.000 millones de euros para ayudar a las empresas y a los trabajadores. De acuerdo con los primeros avances, todos los impuestos quedarían aplazados y los tres distintos subsidios de que dispone Italia, para el paro forzado de este período tendrían una duración de seis meses, y no de los dos meses aprobados hasta hoy. Los economistas señalan que estas medidas aumentarán el déficit del país, pero todos citan también la entrevista del miércoles a Mario Draghi (exdirector de la BCE) al 'Financial Times', en la que ha dicho que "estamos en guerra" y que "hay que actuar de una manera fuerte y rápida para que la recesión no se transforme en depresión". "Hacen falta ayudas directas, garantizados por el Estado, endeudándose", había dicho Draghi.

Mientras, Interior ha difundido un nuevo autocertificado para poder desplazarse al exterior de la vivienda. Es el cuarto, elaborado después de que el Gobierno haya aprobado un nuevo decreto para afrontar la emergencia. La novedad introducida reza que el ciudadano "conoce las sanciones" por salir a la calle sin motivo. Se trata de multas de entre 400 y 4.000 euros.

NUEVA LISTA DE ACTIVIDADES PERMITIDAS

Por su parte, después de una larga negociación con los sindicatos, el Ministerio de Trabajo ha cambiado parcialmente el decreto sobre las actividades industriales permitidas o prohibidas en este período. Han sido eliminadas, entre otras, las industrias que fabrican aparatos para la agricultura y el comercio al por mayor de aparatos para el transporte, mientras que han sido permitidas las que producen radiadores, baterias, acumuladores eléctricos, las agencias laborales y la entrega de productos a domicilio. También han sido cerrados los centros de atención al cliente que no se ocupen de la emergencia actual.

Antonello Soro, Autoridad para la Protección de Datos, aprueba que, a través de tecnología digital, se realicen seguimientos de los ciudadanos positivos que no están en los hospitales. "Es obvio que la duración (del control) debe estar estrictamente relacionada con la duración de la emergencia", ha dicho, subrayando que "de otro modo nos deslizamos de un modelo coreano al modelo chino, confundiendo como eficiencia la renuncia a todas las libertades, delegando la solución salvadora ciegamente a un algoritmo".