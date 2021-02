Un jefe de servicio de hospital tacha de "experimento genético" la vacuna contra el covid

El jefe de sección de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Carlos González de la Cuesta, ha difundido un video en el que, tras identificarse como médico, rechaza la "vacunación obligatoria" y tacha de "experimento genético" la vacuna. En el video, compartido en redes sociales, el doctor González de la Cuesta afirma "decir no a la vacunación obligatoria" y "no a todas aquellas medidas que restrinjan derechos y libertades sin validación científica". Asimismo, tacha de "mal llamada" la vacuna y asegura que se trata de "un experimento genético". Además, hace una invitación a "investigar sobre si es necesaria y realmente eficaz y segura" mediante videos de Natalia Prego.

González de la Cuesta llama también a investigar sobre el tema en la plataforma Médicos por la verdad, una página web negacionista que llegó a tachar de mentira la pandemia del coronavirus.

Al respecto, el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, ha aseverado que se "valorará el caso" por si "ha habido alguna falta deontológica" en la difusión del vídeo ya que, si bien González de la Cuesta no hace alusión a su cargo médico, si aporta su número de colegiado y afirma ejercer en la ciudad. Para el doctor Jiménez más que las declaraciones de un médico se trata de "una sarta de tergiversaciones que generan desinformación" y que son "graves e inaceptables". Por ello, el Colegio de Médicos las "rechaza rotundamente".

En cuanto a las declaraciones del video ha censurado que "no están basadas en datos científicos, ni tan siquiera en documentación" porque todos los ensayos clínicos se han realizado "siguiendo absolutamente todos los procedimientos avalados por las agencias reguladoras de los fármacos y no es para nada un experimento genético" sino, una vacuna preparada para una técnica de inmunización "que es la única esperanza para acabar con la pandemia", ha aseverado. Asimismo, ha lamentado que "trate de crear un estado de alarma innecesario" con "desinformación tan grave" y dirija a "una pagina donde sólo se verán elucubraciones sin base documental que alimentan teorías conspiranoicas y un negacionismo que no lleva a ninguna parte".

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que "hay opiniones" varias sobre la vacuna contra el covid-19 y considera que las valoraciones de este médico del CHUO "van por el camino de los negacionistas". "Esperemos que no coja el covid y muera en la UCI", ha apostillado.