John Boyega admite que era suyo el guion de 'Star Wars' que llegó a eBay

El actor John Boyega ha admitido que era suyo el guion de 'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker' que se extravió y que llegó a ponerse a la venta en eBay.

"Fui yo", confesó entre risas el intérprete británico a su paso por el programa televisivo 'Good Morning America' de la cadena ABC.

"Me estaba mudando de apartamento y dejé el guion debajo de mi cama (...) Cuando me desperté por la mañana, lo cogí para llevármelo, pero mis amigos vinieron y, sabes, empezamos una pequeña fiesta y el guion simplemente se quedó ahí", contó.

OMG! @johnboyega admits it was HIS @starwars #TheRiseOfSkywalker script that was put on eBay! But he swears it was an accident! 🙈 https://t.co/i9rZzYNwW0 pic.twitter.com/RNCKWCscpl