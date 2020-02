John Hoffman (GSMA): "Con el Mobile estamos aquí a largo plazo"

Apenas horas después de cancelar el MWC 2020 en Barcelona, quedan interrogantes sobre las motivaciones de esta decisión. John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, la organizadora, insiste en una entrevista teelefónica desde Londres en que el miedo infundado al coronavirus hizo que la feria fuera imposible de celebrar.-¿Qué pasó exactamente?-Hay muchas preguntas que quizás no pueda responder porque probablemente algunas no tengan tampoco respuesta. Trataré de ayudar a entender esta decisión que ha sido increíblemente compleja y que nos vimos forzados a tomar. No es que quisiéramos tomarla porque queríamos que se celebrara el MWC, pero fue imposible. La salud y seguridad son nuestra prioridad. No teníamos otra opción.

-Pero no había motivos reales de salud pública...-Somos distintos de las ferias para el público en general. Nuestra principal fortaleza se convierte a la vez en nuestro principal problema. Juntamos a 110.000 personas de todo el mundo de distintos ecosistemas, países, culturas... Era literalmente la tormenta perfecta. Si el momento en el que todo ha sucedió hubiese sido otro, si el MWC hubiera sido hace dos semanas no habría habido ningún problema.

-En Ámsterdam, por ejemplo, se ha celebrado una feria similar.-No puedo hablar sobre Ámsterdam. No conozco detalles pero estaban antes que nosotros. Quizás cuando analizaron la situación llegaron a diferentes conclusiones.

-Pero...-Cuando nosotros hicimos nuestro análisis, nos centramos claramente en la seguridad de nuestros visitantes, nuestros expositores, empleados y la comunidad. No tenemos ninguna obligación de ocuparnos de la comunidad, pero reconocemos que también son socios la ciudad, la autonomía, el país, la Fira y queremos actuar responsablemente. Estamos aquí por un periodo largo de tiempo. Es una decisión basada en el futuro. Elegimos una decisión difícil a corto plazo, que tuvimos que tomar, mirando al futuro.

-Pero habrá unos efectos económicos.-El factor principal de nuestra decisión fue la seguridad y la salud. Y, mucho más abajo, la reputación de MWC, de GSM y la de Barcelona, aunque no tengamos obligación de cuidar de ella, pero reconocemos que somos socios de la Fira, de Barcelona, de Cataluña de España. No queremos hacer nada que pueda dañar su reputación.

-Sí, pero, repito, los efectos económicos ¿Tienen seguros que cubran circunstancias como las que se han producido?-Más abajo todavía lo que no se tuvo en cuenta al cancelar están las consideraciones financieras. Sinceramente desconozco qué tipo de cobertura aseguradora tenemos y sus condiciones. Pero en todo caso ninguna póliza cubre el miedo y es con lo que tenemos que tratar. El miedo a volar, a estar rodeado de desconocidos, cualquier tipo de miedo esto es lo que nos ha llevado a tomar la única y correcta decisión. Cuando miremos atrás nos veremos tomando una decisión difícil, pero correcta.

-¿Hay precedentes?-Si miramos al pasado y vemos lo que pasó con el SARS, la realidad es que no afectó a nuestra feria, la predecesora del MWC; porque el momento en el que sucedió era distinto. Celebramos el evento antes de que el SARS se volviera el tema recurrente. Después llegó a su pico máximo y volvió a bajar cuando teníamos que celebrar el siguiente evento. Por lo tanto, el timing fue perfecto. En cambio en el caso del MWC 2020 los tiempos han sido una tormenta perfecta.

-¿Qué decían las compañías?-Nosotros escuchamos sus peticiones como clientes y nos dijeron que no querían venir. Somos un evento profesional donde se juntan vendedores y compradores y cuando no tienes a los compradores y a algunos de los vendedores ya no tienes evento. Por ese tipo de cosas, y ahí es donde la salud y la seguridad afectó a sus decisiones, es cuando nosotros vimos al tomar una decisión que todo se basaba en el miedo, a la salud, a la seguridad de los compañeros que iban a estar en la feria y a interactuar con otras personas, y eso nos hizo llegar a la única conclusión posible.

-¿No había otra solución?-Hubiese sido un evento forzado, no podía celebrarse el MWC por mucho que me duela, aunque iba a ser el mejor de los que hemos celebrado. Lo digo con la mano en el corazón.

-¿Cree que pueden perder fuerza ferias multimarca como el MWC frente a convenciones al estilo de las de Apple? -Cisco, por ejemplo, tiene su propia convención y la vez participa de forma muy activa en el MWC. Tenemos compañías que hacen ambas cosas. La principal característica del MWC en el pasado y de cara al futuro es juntar todo el ecosistema, mezclando empresas de distintas actividades haciendo negocios. No creo que este modelo cambie a corto plazo.

-¿Se puede garantizar que la edición del 2021 se celebrará y que será en Barcelona? -Sí, sí.. Así está acordado. Ya estamos empezando a trabajar en ello.