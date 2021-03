Jorge Blanco: "Meghan es una tía muy simpática y humilde y sobre todo aplicada y disciplinada"

Jorge Blanco es un zaragozano de 39 años, abogado de profesión, que salió de su ciudad natal rumbo a Canadá en el 2009. Actualmente se le conoce como el entrenador de los famosos porque ha trabajado con el rapero Drake, Elsa Pataky, Chris Hemsworth y Pablo Motos, entre otros, a los que ha entrenado con su método, 'spaniard', que une artes marciales mixtas y fitness.

-Si cuando se fue de Zaragoza como abogado le hubieran dicho que años más tarde le conocerían como el entrenador de los famosos. ¿Qué hubiera pensado?

-Que alguien ha desayunado con cerveza y no está muy bien de la cabeza. No me lo hubiera creído; que hubiera estado vinculado al deporte sí, pero de esta manera tan extrema y hacer que mi pasión sea cómo me gano la vida, nunca. De todas maneras es la mejor decisión que he tomado en mi vida.

-El deporte y las artes marciales eran un 'hobby' para usted. ¿Cuándo y por qué se convirtieron en su modo de vida?

-Yo creo que eran más que un 'hobby' porque siempre han sido una parte importantísima de mi vida y cuánto más crecía, más. Yo no sé si eran una afición pero incluso cuando empecé la carrera entrenaba dos veces al día, pasaba muchísimo tiempo en el gimnasio, así que creo que era más, aunque de ahí a pasar a que haga de eso mi forma de vida sí que hay una diferencia. ¿Cómo pasó? Fue poco a poco porque empecé dando alguna clase y eso sí que era 'hobby' cuando llegué a Toronto. Como se me daba bien y cada vez tenía más demanda fue como la pelota de nieve que baja la montaña y cada vez es más grande y por eso decidí apostar a que fuera mi día a día.

-Cuénteme en qué consiste su método 'Spaniard' y por qué es tan cotizado.

-A diferencia de otros que se basan en series de ejercicios y cosas físicas, a mí me interesa centrarme en la cabeza de mi estudiante, ver qué le motiva, cómo le motiva, encontrar sus puntos gatillo y centrarme a nivel psicológico y así ayudarle a que sea independiente por sí mismo y ahí está el cambio. Si una persona es independiente no necesita a un entrenador, o lo necesita menos veces, y aunque sea contraproducente para nosotros, es ahí cuando vemos que hemos hecho bien nuestro trabajo.

-¿Pide lo mismo una estrella de Hollywood, un hombre de negocios o una persona anónima?

-A veces la persona de Hollywood tiene requerimientos más específicos si tiene una producción o una película, mientras que normalmente la persona de negocios está relacionado con el tema del estrés y la persona anónima su objetivo suele ser sentirse bien, ponerse en forma y poco más.

-Usted nunca ha revelado quiénes son sus clientes. ¿Es ese una de las claves de su éxito?

-Yo creo que la discreción en mi trabajo es un componente fundamental. En mi caso sí que se conocen algunas de las personas con perfil público que he entrenado pero en cualquier caso siempre he intentado mantener una gran discreción por ellos pero también por mí porque nunca me ha atraído esa atención. Yo creo que para hacer bien tu trabajo no necesitas esa atención y quizá en muchos casos puede ser un poco tóxica, así que la discreción es importante. Y que posiblemente eso me ha ayudado a donde estoy hoy en día.

-Meghan Markle, Elsa Pataky, Chris Hemsword, Drake, deportistas de élite, ejecutivos. ¿Quién le ha sorprendido más?

-Bueno, tampoco es que alguien me haya sorprendido particularmente. Entrenando a Elsa en Australia aprendí de ella la intensidad, la disciplina, cómo se cuida, eso me sorprendió. También he entrenado a gente en España que me ha sorprendido gratamente como Pablo Motos. Me sorprendió porque no lo conocía cuando lo empecé a entrenar hace unos años y el tío es un guerrero y que un presentador de televisión fuera tan echado para adelante, sí. El rapero Drake, también, me ha sorprendido porque es un tío bastante atlético y juega a todos los deportes bastante bien.

-Meghan Markle está últimamente en boca de todos. Usted entrenó con ella hace ya tiempo, durante el rodaje de Suits?. ¿Cómo la recuerda?

-No estoy muy puesto en este tema. Yo tengo muy buen recuerdo de ella, una tía muy simpática, humilde, habla español con acento argentino, que eso me hacía también bastante gracia y sobre todo aplicada, disciplinada y una alumna bastante buena.

-¿A quién le gustaría entrenar? ¿Y a quién no?

En España tengo dos o tres referentes. El número uno sería Rafa Nadal, que es un deportista como la copa de un pino, y seguido de cerca o a la par, por Pau Gasol, y no me olvido de Fernando Alonso. A nivel deportivo y de psicología deportiva me encantaría saber como afrontan el aprendizaje de otra disciplina. A quién no, no pienso en eso, no digo a ese no le entreno ni de broma. A todo el mundo hay que darle una primera oportunidad, eso sí después de esa primera oportunidad puede ser que te encaje o no.

-¿Cada vez somos más esclavos del cuerpo?

-Creo que cada vez tenemos más conocimientos a nivel nutritivo, de cómo lo que comemos nos afecta directamente en el día a día o lo que dejamos de hacer a nivel de deporte nos afecta a largo tiempo. Yo creo que es algo que sí, no utilizaría la palabra esclavos, pero sí conocemos lo que el deporte implica en nuestra salud. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta de que el deporte debería ser un pilar fundamental para nosotros independientemente de lo que hagamos para ganarnos la vida.

- Déme las claves para tener un cuerpo como el suyo.

-Lo primero de todo es constancia, llevo ya muchos años y desde joven he tenido una ética de trabajo bastante fuerte y soy bastante disciplinado y sé más o menos renunciar soy humano por supuesto pero sé renunciar cuando hay que hacerlo. Constancia, disciplina, trabajo duro y también la pasión por lo que hago es una cosa que me ayuda a estar en forma.

-¿Qué consejo le daría a quien esté pensando en ponerse en manos de un entrenador personal?

-Le daría mucho ánimo, que tuviera paciencia, que confíe en el entrenador y que intente darle un buen 'feedback', porque la comunicación es esencial y decirle todo lo que piensa, cómo se siente

-¿Echa de menos Zaragoza? ¿Vuelve a menudo? ¿Se ve trabajando aquí?

-En Zaragoza está mi familia, la mayoría de mis amigos, claro que lo echo de menos, es uno de los sacrificios más complicados que he tenido que hacer en mi vida para poder perseguir mi sueño profesional. En Canadá, en EEUU, estoy solo y a veces se hace cuesta arriba pero afortunadamente puedo ir a Zaragoza o Madrid a menudo y ahí me siento afortunado. Volver, igual vuelvo a hacer un proyecto a Madrid y me alegraría porque estaría un pasito más cerca de mis amigos.