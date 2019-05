José Andrés ofrece trabajo a una monitora despedida por dar de comer a un estudiante

El chef español José Andrés, propietario de varios restaurantes alrededor del continente americano, se ha solidarizado con la situación de Bonnie Kimball, exempleada de un comedor escolar en un instituto de New Hampshire, en Estados Unidos. La mujer fue despedida por no cobrarle un menú de ocho dólares (unos siete euros) a un estudiante endeudado. Ahora, el empresario le ha dado la oportunidad de conseguir un empleo.

"La heroína es Bonnie Kimball! Si necesita un trabajo, tenemos plazas libres en 'Think food group'!', escribió el chef en una publicación de Twitter. Kimball, que llevaba cinco años trabajando en el comedor escolar en cuestión, ha rechazado la oferta que le ha hecho la empresa Cafe Services (propietaria del servicio) de readmitirla. Por el momento, se desconoce si se ha enterado de la propuesta de José Andrés, muy aplaudida en internet.

New Hampshire school cafeteria worker fired for giving food to student who couldn't pay - WHBQ! The hero is Bonnie Kimball! If she needs a job we have openings at ⁦@thinkfoodgroup⁩ if you know her, let her know! ⁦@NewHampJournal⁩ https://t.co/o7JHXgRtn6