Un joven sufre una salvaje agresión homófoba en el metro de Barcelona

Un joven ha sido brutalmente golpeado por un grupo de otros cuatro cuando viajaba en el metro en lo que parece una clara agresión homófoba. El ataque, que ha acabado con la víctima en el hospital, se ha producido a las 6 de la mañana en una escaleras de la estación de Urquinaona, si bien los insultos y vejaciones comenzaron antes dentro de un convoy de la línea 4. La víctima ha denunciado su caso en twitter con una imagen suya tras la agresión. Los Mossos d’Esquadra han confirmado el ataque así como la detención de dos personas, que fueron retenidas por vigilantes de seguridad y entregados a los policías.

Según explica la víctima, @martosdiego, las vejaciones han comenzado a las 6 de la mañana cuando este viajaba en un vagón de metro. “Cuatro chicos han entrado y han decidido vacilarme. Primero me he callado y me he cambiado de sitio y me han seguido. Le he dicho a uno: “¿Y a ti qué te pasa?”. Pero se ha levantado y me ha dicho que se lo dijera de hombre a hombre. He decidido ignorarle. Después me ha dicho: “Claro es que no eres hombre, eres un maricón”.

CARA ENSANGRENTADA

Según el relato publicado por la víctima, el grupo le ha amenazado y el joven ha optado por pedir ayuda a través del interfono de urgencias del metro. “Me contestaron, pero no me dieron una solución”. Lo peor aún estaba por venir. Justo cuando el pasajero llegó a su parada, la estación de Urquinaona, se produjo el ataque por sorpresa: “Cuando iba a coger las escaleras me han derribado por la espalda y me han pateado. Al principio me defendí y dos cavaron en el suelo. Pero eran cuatro contra mí asi que me encogí a esperar que pasara”.

Poco después aparecieron unos vigilantes de seguridad de TMB. “Llegaron pronto”, dice. @Martosdiego, quien añade: “Me toco la cara y me la encuentro llena de sangre. Finalmente vienen los Mossos y la ambulancia”. Sobre las lesiones añade: “Me han dado seis puntos que me dejarán una bonita cicatriz”. Como veía borroso, ha tenido que ser visitado por un oftalmólogo. “El ojo esta bien. Ahora voy a ver si puedo dormir un rato”, concluye.

SOLIDARIDAD EN LAS REDES

El escalofriante y valiente testimonio de @martosdiego, que según su perfil en Twitter es de Granada, aunque vive y trabaja en Barcelona, y tiene más de 7.000 seguidores, está provocando numerosas reacciones en las redes sociales. El Observatori LGTBIFobia la ha ofrecido “todo su apoyo” a la vez que reclama la detención de los atacantes. “Ninguna agresión sin respuesta”, señala la entidad.

Hoy, mientras acudía a su puesto de trabajo, a las 6:00 de la mañana, en el Metro de Barcelona, Diego sufrió una brutal agresión por parte de cuatro jóvenes que le persiguieron y le dieron una paliza. Ninguna agresión sin respuesta. Solidaridad con la víctima. Máxima repulsa. pic.twitter.com/jPA6GpvjMz — UGT DIVERSA 🌈 (@UGTDiversa) 12 de enero de 2019

UGT Diversa, la rama del conocido sindicato dedicada a la diversidad sexual, familiar y de género, también le manifiesta su apoyo. "Solidaridad con la víctima. Máxima repuilsa". Segun este sindicato, @martosdiego acudía al trabajo cuando sufrió el ataque. Según su perfil de Instagram, la víctima trabaja como enfermero.

REACCIONES DE ASENS Y PISARELLO

Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, también ha mostrado su indignación por lo ocurrido: "En la ciudad se ha producido otra vez una agresión homófoba. No podemos naturaizarlo y quedarnos con los brazos cruzados. Haremos todo lo posible para que estos hechos no queden impunes".

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde, también ha reaccionado. En su cuenta de Twitter ha afirmado: El Gobierno municipal y el Observatori de la Homofòbia estamos haciendo el seguimiento del caso para prestar apoyo a la víctima y para que la agresión no quede impune. El distrito del Eixample [que preside Pisarello] es reconocido por su diversidad y convivencia y la LGBTIfobia no tiene cabida. No permitiremos ni un paso atrás".